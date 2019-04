Wrocław. Ruszyło wesołe miasteczko koło Magnolii przy ul. Legnickiej (CENY)

Karuzela Booster, 30-metrowe koło widokowe z 21 gondolami (w każdej mieści się sześć osób), samochodziki, karuzela wenecka i z samolotami dla młodszych dzieci, dmuchańce, sala śmiechu i dwupoziomowy dinopark - to tylko niektóre atrakcje. Ostatnia z wymienionych, czyli dinopark, pozwala na przejazd wagonikiem, a w środku parku podczas jazdy natrafiamy na różne przerażające atrakcje.

- Najbardziej ekstremalną atrakcją jest karuzela Booster. Ma wysokość 40 metrów. To atrakcja dla bardzo odważnych ludzi, bo dodatkowo gondoly się kręcą na zasadzie bączka. Momentami znajdziemy się do góry nogami - tłumaczy Robert Zamelek z firmy Robland, właściciel lunaparku. - Prędkość obwodowa wynosi do 100 km/h.

Ceny kształtują się od 8 do 30 złotych, w zależności od wybranej atrakcji. Każda z nich jest osobno płatna. Najdroższy (30 złotych) jest przejazd karuzelą Booster.

Lunapark będzie czynny do 16 kwietnia w dni powszednie od 13:00 do 21:00, a w weekend od 11:00 do 22:00.