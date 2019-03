Wrocław. Ruszyła sprzedaż mieszkań na Popowicach. Ceny? Od 7400 zł za metr kwadratowy (ZDJĘCIA)

Mieszkania, które zostały wystawione na sprzedaż, mogą zachwycić każdego: i tych, którzy szukają kawalerki, i tych, którzy mają apetyt na apartament.

Do sprzedaży są 144 mieszkania o powierzchni od 29 do 106 m2, część lokali posiada przestronne balkony i tarasy (od 8 do 104m2) . Przyszli właściciele będą mieli widok na park. Cena za metr kwadratowy zaczyna się od 7400 złotych.

- Budynek o zabudowie kaskadowej, sięgać będzie 8. piętra w najwyższym i 3. w najniższym punkcie. Za jego projekt odpowiadają architekci z Pracowni Projektowej Maćków. Planujemy, że zakończenie realizacji budynku nastąpi w czwartym kwartale 2020 roku, wtedy też pierwsi mieszkańcy otrzymają klucze – mówi Joanna Kubiak, dyrektor działu sprzedaży i marketingu w Vantage Development.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także komórki lokatorskie, mogą one ułatwić przechowywanie rowerów. W garażu podziemnym natomiast znajdować się będą 154 miejsca postojowe, deweloperzy przewidzieli także 49 miejsc naziemnych (w tym również dla osób niepełnosprawnych).

Warto dodać, że budowa trwa, a w miejscu, gdzie ma powstać budynek B, na razie są tylko fundamenty.

Obecnie w ofercie Vantage Development na Popowicach znajduje się łącznie ponad 300 lokali, które czekają na nabywców. Łącznie powstać tu ma ok. 2,5 tysiąca mieszkań, przestrzenie biurowe oraz strefy rekreacyjne. Przedsięwzięcie rozłożone jest na dekadę.

Dawny Port Popowice z własnym połączeniem kolejowym powstał pod koniec XIX wieku i szybko stał się jednym z najważniejszych punktów na odrzańskiej drodze wodnej. W latach 60. na jego terenie powstały silosy, które w grudniu 2018 roku zostały w spektakularny sposób wyburzone przez inwestorów. Działała tu także tzw. Fabryka Domów, która dostarczała budulec dla powstającego w latach 70. osiedla Popowice.