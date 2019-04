Wrocław. Ruszyła budowa nowego wieżowca w "Trójkącie". Będą w nim apartamenty, sauny i siłownie (ZOBACZ)

Deweloper oferuje w budynku prawie 400 mieszkań oraz ok. 2000 mkw. powierzchni usługowej. Mieszkania już w sprzedaży.

Angel Poland Group rozpoczął budowę Angel City w grudniu ubiegłego roku przy zbiegu ulic Walońskiej i Traugutta. Prace mają się zakończyć w II kwartale 2021 roku. – Wrocławski rynek nieruchomości rozwija się bardzo dynamicznie i z powodzeniem zaczyna dorównywać światowym standardom deweloperskim. W projekty, które realizujemy wdrażamy najlepsze i sprawdzone już w innych krajach rozwiązania architektoniczne – podkreśla Ron Ben Shahar – współwłaściciel Angel Poland Group.

Deweloper zapewnia, że powstający na Przedmieściu Oławskim Angel City idealnie wpisze się w istniejącą już zabudowę i nie będzie oderwany od reszty otoczenia, tylko razem stworzą spójną całość. Budynek ma zarówno nawiązywać do historii miasta, jak i być świeżą innowacją. Nad projektem pracowała pracownia architektoniczna EPR Architects z Londynu.

– Rozwiązaniem unikatowym w skali Wrocławia jest zaprojektowany przez nas otwarty, zielony dziedziniec o powierzchni ponad 1000 mkw. To przestrzeń pełna zieleni, drzew oraz atrakcyjnej i kojącej roślinności – wylicza Maciej Dębski, dyrektor w EPR Architects.

Oprócz mieszkań w nowopowstającym Angel City znaleźć ma się prawie 200-metrowe centrum fitness & spa, a także lobby z całodobową ochroną. Ostatnie kondygnacje Angel City Wrocław zapewnią spektakularne widoki na Przedmieście Oławskie.

– W realizowanych przez nas projektach wdrażamy bardzo unikalne usługi, które na polskim rynku są jeszcze rzadkością. Możemy powiedzieć, że jesteśmy pionierami tego typu rozwiązań. Elastycznie dostosowujemy się do zmieniających się preferencji klientów. Obecnie coraz więcej osób stawia na zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek. To bardzo pozytywny znak – mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group – obszar Zachód.

W ukończonym niedawno Angel River już funkcjonuje ponad 250-metrowa strefa Fitness & Spa, w której mieszkańcy mają do dyspozycji m.in.: dwie sauny (sucha i parową), jacuzzi, bieżnie, rowery stacjonarne, orbitreki, stepper, maszyny do treningu siłowego, maty i sztangi. Dodatkowo przed budynkami powstają stojaki na rowery.

Ze względu na rosnącą popularność samochodów elektrycznych w Angel River istnieje stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Natomiast w Angel City jest możliwość kupienia miejsc postojowych wyposażonych we własne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestor postanowił stworzyć również strefę płatnego parkowania, która liczy 35 miejsc postojowych.

Angel City będzie miał zróżnicowaną wysokość: od ul. Traugutta będzie miał sześć pięter, a od strony Walońskiej – dziewięć. Do dyspozycji będzie 370 lokali mieszkalnych.

– W inwestycji Angel City w niespełna trzy miesiące odpłatnie zarezerwowaliśmy już ponad 100 lokali, a dopiero niedawno zaczęliśmy prace budowlane – informuje Natalia Sawicka.

Pod względem gastronomii i usług Angel City oferuje łącznie prawie 2000 mkw. do zagospodarowania. Nowa inwestycja znajdzie się w pobliżu dwóch innych przedsięwzięć dewelopera – Angel River oraz Angel Wings. Oprócz tego, do kolejnych należą Angel Care, OVO Wrocław oraz The Granary.