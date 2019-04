Wrocław. Ruszył proces nożownika z warzywniaka. Grozi mu dożywocie

Do zbrodni doszło we wrześniu ubiegłego roku. Napastnik około godz. 17 wszedł do warzywniaka, zaczął krzyczeć, że chce pieniędzy i zaatakował kobietę nożem. Poranił jej bark, klatkę piersiową, brzuch, trzustkę, udo i podudzie. Sprzedawczyni zaczęła wołać o pomoc. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Odepchnął biegnącego na pomoc właściciela pobliskiego kiosku z gazetami. Natychmiast wezwano pogotowie, kobieta trafiła do szpitala.

Kilka dni później zatrzymano Grzegorza P. Dziś mówił sądowi, że krytycznego dnia do godziny 15.00 siedział w barze na ul. Bogusławskiego. Pił piwo i wódkę. Potem obudził go barman i kazał iść do domu. - Potem urwał mi się film, pamiętam tylko, że wróciłem do domu około 21.00 – 21.30.

- Miał pan jakieś ostre narzędzie? - Dopytywał sąd.

- Prawdopodobnie – mówił oskarżony. Dodajmy, że kobieta została zaatakowana nożem o 19 – centymetrowym ostrzu.

Napastnika nagrał miejski monitoring. Wysiadł z tramwaju niedaleko zaatakowanego potem warzywniaka. Przed napadem ubrał czarne rękawiczki. Oskarżony przyznał w sądzie, że miał ze sobą czarne rękawiczki.

- Po co panu były rękawiczki we wrześniu? - Pytał sąd.

- Kupiłem do pracy. To były zwykle czarne, szmaciane rękawiczki – mówił Grzegorz P.