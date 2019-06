Wrocław. Rusza sprzedaż biletów na Brave Kids. Przeczytaj szczegóły

Stu młodych artystów z kilkunastu krajów świata na jednej scenie w kolorowym pokazie tańca, śpiewu i akrobatyki. Wielki Finał Brave Kids to spektakl, który łączy różne kultury i tradycje. Na zakończenie tegorocznej edycji dzieci i młodzież wystąpią na Dużej Scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu 9 lipca o godz. 18.00. Bilety na to wydarzenie właśnie trafiły do sprzedaży.

– Warto kupić je już teraz, żeby zagwarantować sobie miejsce na widowni - radzi Iwona Frydryszak, producent wykonawczy projektu artystyczno-edukacyjnego Brave Kids. – Spektakl zawsze budzi wiele emocji wśród publiczności i wśród młodych artystów. Niektórzy z nich w swoich krajach, w Syrii czy Nepalu, na co dzień zmagają się z bardzo trudną sytuacją. Dla nich występ na scenie ma wielką moc zmieniania życia. Ubiegłoroczny finał oglądało prawie dwa tysiące widzów. Po jego zakończeniu wszyscy byli zachwyceni. Mamy nadzieję, że w tym roku Teatr Polski we Wrocławiu wypełni się do ostatniego miejsca.

Śpiew, taniec i teatr

Finałowy spektakl Brave Kids powstawać będzie w podwrocławskich Obornikach Śląskich, gdzie na jednej sali ćwiczyć będą dzieci i młodzież z różnych zakątków świata przy wsparciu artystów i pedagogów z Polski, Indii, Hiszpanii, Brazylii i Iranu.