Wrocław. Rok więzienia dla przedszkolanki z Kozanowa, która ciężko poparzyła dziecko

Małgorzata P., nauczycielka z wrocławskiego przedszkola nr 110 przy ul. Dzielnej, ciężko poparzyła 3,5 - letnią Magdę, nieumyślnie wylewając na nią wrzątek z kubka. Dziś wrocławski sąd skazał ją za to na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Ma też rodzicom dziecka zapłacić 50 tysięcy złotych nawiązki. Do zdarzenia doszło w lutym 2017 roku. Dziecko cierpi do dziś. Przechodzi kolejne operacje. Ma 16 procent powierzchni ciała w oparzeniach III stopnia. A miasto - właściciel przedszkola - wciąż nie płaci za leczenie dziewczynki. - Apelujemy do Jacka Sutryka, proszę przejąć kontrolę nad urzędnikami, proszę nam pomóc – mówi ojciec Madzi Bartosz Lipski.

Wypadek wydarzył się, kiedy dzieci z przedszkola na wrocławskim Kozanowie leżakowały. Nauczycielka weszła do sali, w której spały dzieci i wniosła wrzątek w kubku, bo robiła herbatę. Przechodząc między łóżkami straciła równowagę i wylała gorącą wodę na śpiącą dziewczynkę. Tak też opowiedziała to podczas przesłuchania w sądzie. Zaraz potem - mówiła - pobiegła z dzieckiem do łazienki i zaczęła je polewać zimną wodą. Nie udało jej się zdjąć gorącej od wrzątku piżamki, bo przerażona Madzia krzyczała i wyrywała się.