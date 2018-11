Wrocław. Rok 1948. Okolice Hali Ludowej [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Wyjątkowa wystawa zdjęć w Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, w Starym Ratuszu we Wrocławiu. Na ekspozycji "Z kroniki Wrocławia. Rok 1948" możemy zobaczyć dziesiątki zdjęć stolicy Dolnego Śląska i jego mieszkańców sprzed 70 lat. Wystawa będzie czynna do 15 stycznia 2019 roku. Zobacz zdjęcia z Wielkiej Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w roku 1948.