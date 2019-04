Wrocław. Ratowali dwulatka w centrum miasta (ZDJĘCIA)

Kierowców przejeżdżających ok. godz. 11.30 w stronę ul. Piłsudskiego na wysokości Nasypowej czekały drobne utrudnienia w ruchu, ale najistotniejsze było udzielenie pierwszej pomocy dziecku. Na rozłożonym na chodniku materiale, ratownicy położyli malucha i zaczęli walkę o jego życie. Najpierw ratownicy zajęli się nim na ulicy, po ustabilizowaniu sytuacji, zdecydowano o przewiezieniu małego pacjenta do szpitala przy ul. Koszarowej. Wszystko wskazuje na to, że cała historia zakończy się szczęśliwie. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu nie ujawnia co było powodem interwencji medycznej.