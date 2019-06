Wrocław. Radzimy, jak przeżyć upały! Czy zostanie pobity czerwcowy rekord temperatury?

Czy trwające upały pobiją rekord temperatury odnotowany we Wrocławiu? Klimatolog dr hab. Marek Błaś zapowiada, że cały tydzień będzie bardzo gorący, a w środę – czwartek i sobotę – niedzielę możliwe są gwałtowne burze. - Popada tylko lokalnie i wtedy temperatura na chwilę spadnie, ale nadal pozostaniemy w upalnej zwrotnikowej masie powietrza. Temperatura będzie przekraczała 30 st. C. Najcieplej będzie od wtorku do czwartku. W piątek na ziemi lubuskiej, w Gorzowie i Zielonej Górze, może być nawet 34 – 35 stopni – mówi Błaś. ' Warto przypomnieć, że meteorolodzy podają temperaturę mierzoną zawsze w cieniu, nad podłożem trawiastym i na wysokości 2 metrów. Nad innymi powierzchniami, takimi jak asfalt, chodnik czy ściany budynków od strony południowej słupki termometrów mogą poszybować znacznie wyżej. Czytaj także: Wrocław w chaszczach. Oszczędności kosztem zdrowia mieszkańców czy dbanie o bioróżnorodność?

Fot. Janusz Wojtowicz / Polskapresse