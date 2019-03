Wrocław. PupiLove - targi dla właścicieli psów, kotów i innych pupili (ZOBACZ SZCZEGÓŁY)

PupiLove Targi – co to takiego?

PupiLove Targi to projekt ogólnopolski o charakterze road show połączonego ze sprzedażą.

- Naszym celem jest pokazywanie i promowanie polskich projektantów, wytwórców i dystrybutorów designerskich, niebanalnych produktów oraz akcesoriów dla zwierząt domowych. Będziemy wspierać także artystów, których działania są związane ze światem zwierzaków. Elementem tej ogólnopolskiej kampanii targowej jest edukacja dotycząca zasad posiadania, nauki, treningu, pielęgnacji, żywienia i suplementacji naszych pupili - mówią organizatorzy imprezy we Wrocławiu.

PupiLove Targi we Wrocławiu to lokalne wydarzenie skierowane do wszystkich właścicieli oraz miłośników psów i kotów. Będziecie mogli odwiedzić stoiska wielu małych firm i manufaktur, które z pasją tworzą m. in.: przepiękne smycze, szelki i obroże, maty samochodowe, posłania, ubranka i kocyki, bandanki i zabawki, smakołyki, kosmetyki oraz inne akcesoria dla psów, kotów i ich właścicieli. Wszystko w jednym miejscu, a co najważniejsze można je obejrzeć, dotknąć, przymierzyć i kupić.

Konkurs z nagrodami

Wśród odwiedzających PupiLove Targi we Wrocławiu zostanie przeprowadzony konkurs, którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez wystawców.

Pomagamy

- Podczas wydarzenia Pupilove Targi będziemy wspierać zwierzęta potrzebujące pomocy. Na jednym ze stoisk spotkacie u nas ekipę ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ - informują organizatorzy.

PupiLove Targi we Wrocławiu to doskonała okazja aby wesprzeć tę inicjatywę i poprawić los zwierzaków, którym nie dane było żyć w domach kochających właścicieli.

Gdzie i kiedy?

PupiLove Targi odbędą się w niedzielę 7 kwietnia w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 31 - okolice Galerii Dominikańskiej (UWAGA !!! parking oraz wejście od ul. Nowej !!!).

Imprezę możecie odwiedzić od godziny 10:00 do 18:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a przyprowadzone czworonogi będą mile widziane.

Zabierzcie znajomych wraz z Waszymi pupilami

i koniecznie odwiedźcie PupiLove Targi!