Wrocław. Przez tydzień nie pojedziemy tramwajami na zachód miasta! Przeczytaj szczegóły

Aż do środy 22 maja ma potrwać odbudowa zniszczonego słupa trakcyjnego na ulicy Legnickiej. Dopóki prace się nie zakończą, tramwaje nie będą jeździły z Kozanowa, Pilczyc i Leśnicy do centrum.

Linie 31 i 32 od Jana Pawła II jeżdżą do mostów Mieszczańskich, zaś linie 3, 10, 20, 33 - do Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Uruchomiono zastępcze autobusy "za tramwaj", MPK skierowało tam wszystkie wolne autobusy z całego miasta. Autobusów ciągle jest jednak za mało i w szczycie komunikacyjnym już na początku trasy były one zapchane - większość pasażerów nie może się do niech dostać.

W środę wieczorem samochód osobowy uderzył w słup trakcyjny na ulicy Legnickiej, na wysokości Magnolii. Niestety, trzeba go wymienić, a to nie jest takie proste. Utrudnienia będą więc trwały dłuższy czas. Od pracujących na miejscu przedstawicieli MPK dowiedzieliśmy się, że naprawa może potrwać nawet kilka dni. Do tego czasu tramwaje nie będą mogły jeździć tym fragmentem ulicy Legnickiej. A to jedyny dojazd do Pilczyc, Kozanowa czy Leśnicy. Po godz. 12 w oficjalnym komunikacie potwierdziło to MPK - tramwaje nie wrócą na Legnicką do środy, 22 maja.

Dźwigi MPK odholowały rano tramwaje przez torowisko w miejscu awarii. Chodziło o to, by mogły one kursować między Pilczycami a Leśnicą.

- Między Kwiską a Leśnicą uruchomiliśmy tramwaje, które będą kursować z częstotliwością co 10 minut. Między Stadionem (Królewiecka) a Kwiską tramwaje będą jeździć z częstotliwością ok. 15 minut - wylicza Bartosz Naskręski z MPK. - Autobusy zastępcze będą kursować z częstotliwością ok. 5 minut.