Wrocław. Przeczytaj historię mężczyzny, który polował na... klientów prostytutek

Wrocław: Policja rozbiła sekskartel

Wrocławscy policjanci i prokuratorzy rozbili sekskartel działający w naszym mieście. Prowadził on kilkanaście ekskluzywnych agencji towarzyskich w centrum. Sutenerzy zatrudniali co najmniej trzydzieści kobiet. Wiele z nich to studentki różnych wrocławskich wyższych uczelni.