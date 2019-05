Wrocław. Powstanie przedszkole na stadionie na Pilczycach. Koszt? 5 milionów złotych!

W drugim przetargu na przedszkole na stadionie Wrocław wpłynęły dwie oferty: na 4 969 200 zł od Nexus Nowe Technologie i na 5 664 765 zł od Maxbud ABJ.

Co ciekawe, w pierwszym przetargu Nexus zaproponował kwotę 2,1 mln zł za to samo zadanie. Stadionowi wydało się to za mało i chociaż miał zamiar wydać na przebudowę 1,6 mln zł, wezwał przedsiębiorcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wezwanie takie jest normalną procedurą. Jeśli średnia wartość ofert jest wyższa o ponad 30 procent od najtańszej, zamawiający ma obowiązek dopytać o to wykonawcę. Później przetarg został unieważniony.

Wygląda na to, że to szczęśliwe rozwiązanie dla Nexus NT. Ta firma wygrała drugi przetarg z ofertą na blisko 5 mln zł: – Mamy doświadczenie na tym obiekcie, realizowaliśmy wcześniej aranżacje powierzchni, ale były to powierzchnie biurowe. Tym razem, w wyniku rearanżacji powstanie przedszkole. Taka zmiana niesie za sobą konieczność wprowadzenia wielu rozwiązań techniczno-budowlanych gwarantujących bezpieczne korzystanie z obiektu przez dzieci. Zastosowana przez Zamawiającego formuła „zaprojektuj i wybuduj” jest korzystna z perspektywy czasu oraz kosztów realizacji inwestycji. Stanowi jednak duże wyzwanie dla wykonawców w zakresie kalkulacji ceny, w szczególności kiedy czas na przygotowanie ofert jest krótki - mówi Bartosz Jarnutowski, dyrektor handlowy Nexus i dodaje, że z ich punktu widzenia ceny szacowane przez Stadion były mocno zaniżone. Druga firma, Maxbud ABJ nieco obniżyła swoje oczekiwania i zamiast prawie 7 mln zł, jak w pierwszym przetargu, teraz wyceniła zadanie na 5,7 mln zł.

