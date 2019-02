Wrocław. Policjanci zatrzymali 12 osób. Za co? (ZDJĘCIA)

Tym razem trop doprowadził policjantów do Wrocławia, Jeleniej Góry i Krakowa. W tych miastach policjanci z warszawskiego CBŚP, wspomagani przez Zarząd we Wrocławiu i Krakowie CBŚP zatrzymali 12 osób. W trakcie działań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawie 3 kg narkotyków, m.in. marihuanę, kokainę, amfetaminę, tabletki ecstasy i papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono mienie podejrzanych w postaci nieruchomości oraz pojazdów na łączną kwotę ponad 550 tysięcy złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani w latach 2012-2017 na terenie woj. dolnośląskiego, mogli wprowadzać do obrotu ogromne ilości marihuany, kokainy, ecstasy oraz MDMA. W Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora wobec ośmiu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozory.

źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji