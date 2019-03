Wrocław. Policja poszukuje właścicieli Wrocka, kota którego przygarnął Jacek Sutryk. Co im grozi?

Zwierzak - zaadoptowany przez prezydenta Jacka Sutryka - jako kot Wrocek mieszka dziś w gabinecie prezydenta. A tym, którzy go porzucili, może grozić nawet kara więzienia.

Wrocek jest głównym bohaterem prezydenckich relacji w mediach społecznościowych. Jacek Sutryk regularnie publikuje jego zdjęcia, a nawet prowadzi relacje na żywo z konsumpcji przez kota śniadania. "Jeden prezydent zjadł, teraz drugi będzie jadł" - komentował Sutryk jedną z sobotnich transmisji jedzenia.

Prezydent wyraźnie przyzwyczaił się do kota, tymczasem policja szuka poprzednich właścicieli zwierzaka.

- Trwają czynności operacyjne – mówi nam Wojciech Jabłoński z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dodaje, że policjantom udało się „wytypować” osoby podejrzewanie o porzucenie kota. Jednak przebywają w tej chwili poza Polską.

Kot został porzucony w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Rodzina, która nie mogła zabrać kota do autobusu Flixbus, porzuciła zwierzę na terenie dworca. Zwierzakiem – a jest to rasowy „kot brytyjski” - zaopiekowali się pracownicy dworca. Został przebadany przez weterynarza. Potem zajął się nim osobiście prezydent Sutryk. Jego akcja ma być formą promocji adopcji zwierząt.

A byli właściciele? Gdy policja do nich dotrze, będą musieli się tłumaczyć z tego co zrobili. W myśl przepisów za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia. Porzucenie psa lub kota mogłoby być uznane za rodzaj znęcania się przez prokuraturę, a potem sąd. W razie wyroku, sąd może zdecydować o „przepadku” zwierzęcia, a nawet zasądzić zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo zwierząt „określonej kategorii”. Skazany za znęcanie się musi też zapłacić „nawiązkę” na cel związany z ochroną zwierząt. To minimum 1000 a najwięcej 100 tysięcy złotych.