Wrocław. Pociąg towarowy staranował auto na Brochowie (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Auto nie zatrzymało się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym, mimo że nakazują tego znaki. Kierowca toyoty – 85-letni mężczyzna trafił do szpitala na obserwację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak mówi Łukasz Dutkowiak, rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do zdarzenia doszło około godziny 19.10. Auto jechało ulicą Konduktorską od Buforowej. Doszło do niegroźnego zderzenia z pociągiem towarowym relacji Wrocław – Piława Górna.