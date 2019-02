Wrocław. Plac Jana Pawła II przechodzi rewolucję. Czy wróci dawna plackarnia?

Biurowiec Infinity (w miejscu plackarni) będzie gotowy za półtora roku - jesienią 2020 r.

Będzie miał siedem kondygnacji i powierzchnię ponad 22 tys. metrów kwadratowych. 20 tys. mkw zajmą biura. W podziemiach budynku, dla przyszłych pracowników powstanie parking, który pomieści 303 samochody. Wjazdy zostaną umiejscowione od strony ul. Nabycińskiej i Sokolniczej. Martwić nie muszą się również pracownicy dojeżdżający rowerami, dla których przygotowane zostanie 60 stojaków, a także szatnie i prysznice. Z kolei na parterze budynku znajdą się lokale usługowo-handlowe. Budynek postawi Avestus Real Estate.

Na parterze znajdą się lokale usługowe, a na pierwszym centrum fitness i niewielka klinika medyczna. Najwyższa kondygnacja budynku oraz dach zazielenią się za sprawą tarasów dostępnych dla wszystkich pracowników. Wysokość biurowca Infinity będzie zbliżona do pobliskich bloków po drugiej stronie ul. Nabycińskiej. A nieregularna bryła ma przypominać znak nieskończoności i przy okazji zapewnić więcej światła od strony północnej.

Wśród najemców biur w Infinity znajdą się najprawdopodobniej firmy z sektora finansowego oraz nowoczesnych usług dla biznesu.

Niewykluczone, że na parterze budynku znajdzie się kultowa plackarnia, która u zbiegu ul. Sokolniczej, Nabycińskiej i Legnickiej funkcjonowała przez ponad pół wieku.

– Jesteśmy w kontakcie z właścicielami plackarni, ale żadne ostateczne ustalenia jeszcze nie zapadły – mówi Katarzyna Krokosińska z firmy JLL zajmującej się komercjalizacją powierzchni biurowej.

W trakcie prac ziemnych na placu budowy przełożone zostały sieci energetyczne, teletechniczne i przede wszystkim ciepłownicze, które mogłyby kolidować z przyszłym budynkiem. Skutkiem tego są rury ciepłownicze, które wystają z ziemi wzdłuż płotu od strony ul. Legnickiej. Jak informują przedstawiciele inwestora, rury znikną z powrotem pod ziemią podczas prac budowlanych, prowadzonych w tym roku.

Na działce pomiędzy ul. Nabycińską i Sokolniczą, na której budowany jest biurowiec do wiosny 2014 r. przez ponad pół wieku działała kultowa plackarnia, a w ostatnich latach także market Jysk. W 2014 r. za 4,5 mln zł działkę kupił od miasta PM Holding, który chciał postawić budynek Hills&Rolls.

Po przeciwnej stronie pl. Jana Pawła II w dawnym szpitalu im. Babińskiego jeszcze w tym roku zamiast pacjentów pojawią się nowi lokatorzy, którzy zamieszkają w Bulwarze Staromiejskim. W kompleksie 14 budynków znajdzie się 480 apartamentów, biur i lokali usługowych. Na najbardziej zaawansowanym etapie są prace w neogotyckim budynku z czerwonej cegły, w którym znajdą się "Lofty przy Fosie" oraz biały budynek "Na Kazamatach". Przebudowywane są także budynki od strony Odry. Od podstaw natomiast powstaje budynek przy ul. Wszystkich Świętych, który będzie przylegał do Arsenału.

Pomiędzy budynkami powstanie zielone tereny rekreacyjne. Bulwar Staromiejski nie będzie dostępny dla ruchu samochodowego. Przez kompleks budynków przebiegać będą za to ścieżki rowerowe, a nad Odrą powstanie marina i miejska plaża. Ceny lokali sięgają kilkunastu tysięcy złotych za metr kwadratowy. W ofercie są lokale od 30 do 150 metrów kwadratowych. Bulwar Staromiejski to inwestycja i2 Development. Deweloper kupił działkę i budynki byłego szpitala im. Józefa Babińskiego w 2014 r. Szpital przestał działać w 2007 r.

Niestety, nie zanosi się, że pl. Jana Pawła II zostanie zamknięty budynkami ze wszystkich stron. Wciąż pusto jest na działce po przeciwnej stronie Podwala, na której od 1967 do 2015 r. stał biurowiec Cuprum należący do KGHM. Według wciąż aktualnych planów miedziowego kombinatu, stanąć ma tam nowy biurowiec Cuprum Square, składający się z dwóch części o łącznej powierzchni 30 tys. mkw i wyposażony w podziemny parking. Inwestor, spółka-córka KGHM - KGHM TFI S.A zakładał, że budynek powstanie w ciągu dwóch lat od wyburzenia poprzednika, najpóźniej do połowy ubiegłego roku. Miał kosztować niemal ćwierć miliarda złotych. Termin oddania go do użytku minął, a na placu po Cuprum rosną jedynie krzaki. Decydenci z KGHM analizują, czy w ogóle podjąć tę inwestycję oraz kiedy i w jakim zakresie.

