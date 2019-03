Wrocław. Piraci drogowi pędzili ponad 160 km na godzinę ul. Legnicką

26 i 20-latek robili to dla zabawy, nie zwracając uwagi na to, że ich niebezpieczna i szaleńcza jazda stwarza ogromne zagrożenie dla innych. Nadmierna prędkość, gwałtowne manewry i niesygnalizowanie zmiany pasa ruchu mogły doprowadzić do kolejnej tragedii na drodze.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu patrolowali nocą ulice miasta. Służbę pełnili radiowozem wyposażonym w wideorejestrator. Zbliżała się północ, gdy policjanci przejeżdżali ulicą Legnicką i zauważyli dwa samochody marki BMW, które jechały szaleńczo w kierunku centrum. Kierowcy pojazdów doprowadzali do poślizgów gwałtownie przyspieszając lub hamując. Przewożąc pasażerów, sprawdzali też prędkość maksymalną swoich samochodów, a także niebezpiecznie i w sposób nieprzewidywalny lawirowali pomiędzy innymi autami.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli pościg i kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani już na następnym skrzyżowaniu. Jak się okazało, zachowanie 26 i 20-latka było efektem totalnego braku odpowiedzialności na drodze. Mężczyźni pędzili przez miasto z prędkością dochodzącą do ponad 160 km/h. Na szczęście konsekwencją ich szaleńczej jazdy była utrata prawa jazdy, wysokie grzywny oraz 16 punktów karnych, a nie kolejna tragedia na drodze.

Źródło: KMP we Wrocławiu