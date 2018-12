Wrocław: Pilnie potrzebna krew A Rh+ oraz B Rh- i 0 Rh

Krew można oddawać w tygodniu od godz. 7.30 do 17.30 oraz w soboty od godz. 7.30 do 12. RCKiK we Wrocławiu mieści się przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9.

Przed oddaniem krwi najlepiej jest zjeść lekki posiłek, wypić dużo soków i wody oraz unikać nadmiernego wysiłku w tym samym dniu. Należy także ograniczyć palenie i tłuste jedzenie. Najmniej na dobę przed planowaną wizytą w centrum nie można spożywać alkoholu. Samo oddawanie krwi pełnej trwa kilka minut – średnio 8 minut. Łączny pobyt w miejscu pobierania krwi od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi trwa około godziny.