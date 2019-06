Wrocław. Pedicure i manicure za darmo? I wizyta fryzjera w domu, też bez płacenia? Przeczytaj, dla kogo!

Bezpłatna usługa strzyżenia i uczesania z dojazdem do domu. Bezpłatna usługa pedicure podologiczny + manicure z dojazdem do domu. Bezpłatna usługa - pakiet wzrok i słuch z dojazdem do domu, optometrysta: kontrola wzroku, w tym zaćmy, kontrola ciśnienia oczu, wykonanie jednej pary okularów (do czytania lub chodzenia), audiolog: kontrola słuchu, serwis używanego aparatu, wypożyczenie na 2 tygodnie nowego aparatu. Bezpłatna naprawa protezy zębowej. Bezpłatna naprawa drobnych usterek w mieszkaniu; Akompaniator seniora: młodzież w wieku 16+ (wolontariusze) będzie odwiedzać seniorów w domu/mieszkaniu, w celu wspólnego spędzenia czasu: rozmowy, czytanie książek , oglądanie fotografii, słuchanie muzyki, wspólna gra planszowa itp. (odwiedziny raz w tygodniu, ok 2-3 godziny każde spotkanie); Bezpłatne wypożyczenie i dostarczenie do domu książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jak wyrobić kartę

Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia mający 90 lat i więcej. Aby przystąpić do programu Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić się osobiście/bądź przez pełnomocnika wraz z upoważnieniem i dokumentem tożsamości do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskiego Centrum Seniora, mieszczącej się przy placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu, do Punktu Informacyjnego (lub do pokoju nr 15).

Szmaragdową Wrocławską Kartę Seniora można wyrobić od poniedziałku do piątku w godz. 09:00- 15:00.

Rejestracja uczestników programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo imienną Szmaragdową Wrocławską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do korzystania także z bezpłatnych ofert przygotowanych przez partnerów programu, m.in. z zakresu kultury, edukacji, zdrowia.