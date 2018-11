Wrocław. Pasażerowie nie mieszczą się w autobusie. Chcą nowej linii MPK

Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów podjęła uchwałę o uruchomieniu w trybie pilnym dodatkowej autobusowej linii szczytowej na trasie Rondo Reagana – Swojczyce Rondo, która będzie obsługiwać w godzinach porannego i popołudniowego szczytu rejon nowych osiedli na Swojczycach oraz odciąży mocno przeładowaną linię 115.

- Rozumiemy, tabor MPK jest jaki jest, ale jak to wytłumaczyć mieszkańcom, którzy nie mieszczą się do autobusów w porannym szczycie komunikacyjnym, a przecież każdy chce dojechać do pracy, czy do szkoły na czas? - zastanawia się rada osiedla i proponuje utworzenie nowej linii autobusowej, która będzie kursowała w godzinach szczytu. Pismo w tej sprawie już trafiło do wrocławskiego magistratu.

Proponowana trasa takiej linii: Rondo Reagana-Most Zwierzyniecki-Wróblewskiego-Dembowskiego-Monte Cassino-Mosty Chrobrego-Swojczycka-Rondo nad Czarną Wodą.

Rada osiedla wskazuje, że rozwiązanie to jest konieczne z kilku powodów. - Od długiego już czasu pasażerowie na przystankach Magellana oraz Kolumba nie mieszczą się do autobusów linii 115, które nie dosyć, że regularnie spóźnione, przyjeżdżają zawsze mocno przepełnione. Niemal każdego dnia część pasażerów pozostaje na przystankach, albo wybiera długi spacer do pętli Sępolno, aby móc wydostać się z osiedla. Od grudnia zostaje zawieszone na czas remontu połączenie kolejowe przez nasze osiedla, co spowoduje, że wszyscy pasażerowie pociągów będą zmuszeni przesiąść się do autobusów lub

dojeżdżać własnymi samochodami - przekonuje Mariusz Tokarz, wiceprzewodniczący rady osiedla w piśmie do wrocławskiego magistratu.

Faktycznie już niedługo, bo w grudniu ruszy remont linii kolejowej na Wojnów. Pociągi nie pojadą tam przez rok. W tej chwili trasą kursuje 14 par pociągów, a dziesięć z nich dojeżdża przez Brochów i Siechnice do Jelcza-Laskowic. Pociągi na trasę wrócą w grudniu przyszłego roku i będą kursowały okrężną pętlą wokół Wrocławia z Jelcza-Laskowic przez Wojnów, Swojczyce, Strachocin, Kowale, Sołtysowice przy CH Korona, Nadodrze, Mikołajów, Dworzec Główny, Brochów i Siechnice z powrotem do Jelcza.

Prezydent Wrocławia Jacek Suutryk w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl tłumaczy, że pismo do niego jeszcze nie dotarło, ale zapewnia, że na pewno się z nim zapozna, a mieszkańcy Wrocławia otrzymają odpowiedź.