Wrocław. Oto wieżowiec, który powstanie przy Dworcu Głównym PKP (WIZUALIZACJE)

Wreszcie jest szansa na zmianę wizerunku terenów na wschód od wrocławskiego Dworca Głównego. Mowa o działce należącej do Poczty Polskiej, na której w ciągu kilku najbliższych kilku lat powinien wyrosnąć wieżowiec, nawiązujący swoją bryła do istniejącego biurowca Silver Tower Center, projektu Zbigniewa Maćkowa. Ma go wybudować spółka WRI Investment Sp. z o.o. Sp. k. z podwarszawskich Marek. Jej przedstawiciele dostrzegają w tym miejscu ogromny potencjał.

WRI Investment w zeszłym roku otrzymała prawo do użytkowania wieczystego terenów Poczty Polskiej przy ulicy Małachowskiego 11. Dziś znajdują się tam stare magazyny i perony dworca pocztowego. Działka ma powierzchnię około 3000 metrów kwadratowych.

- Dostrzegamy w tym miejscu ogromny potencjał - mówi nam Kacper Ziarkowski z WRI Investment. - W okolicach Dworca Głównego przez cały dzień przewijają się dziesiątki tysięcy ludzi, ale tereny w wschód od dworca są przez nich omijane. Powinno się to zmienić po wybudowaniu naszej inwestycji i otwarciu jej szeroko dla mieszkańców i podróżnych - dodaje.

Kilkunastopiętrowy biurowiec ma mieć bryłę zbliżoną do pobliskiego Silver Tower Center. W środku powinna się znaleźć nie tylko przestrzeń biurowa, ale także handlowa ze sklepem Market Główny. Wykorzystane przez inwestora mają być także zabytkowe perony pocztowe. Na razie wiadomo, że inwestycja może ruszyć w 2020 roku.