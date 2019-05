Wrocław. Oto najpopularniejsze kierunki studiów. Zobacz, jakie!

Oto, jakie kierunki studiów były najbardziej oblegane w roku ubiegłym i jakie są tendencje na ten rok. Zobaczcie.

Terminy rekrutacji na studia każda uczelnia ustala indywidualnie. Na razie do rekrutacyjnych systemów wpływają dopiero pierwsze zgłoszenia, bo maturzyści wciąż czekają na wyniki egzaminów. Brak wyników oczywiście nie uniemożliwia zarejestrowania się i wyboru kierunków, większość woli jednak prawdopodobnie mieć pewność, jak im poszło, zanim zdecydują się na konkretne studia. - Wielu maturzystów czeka z rejestracją w systemie IRK do wyników matur, które w tym roku ogłoszone będą 4 lipca - niesłusznie zresztą czekają, bo przypominam, że wyniki egzaminów maturalnych pobierane są z Krajowego Rejestru Matur i nie są potrzebne podczas rejestracji w systemie - tłumaczy Agata Sałamaj z Biura Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego. Skoro jednak niektórzy wciąż zastanawiają się nad wyborem kierunku, to my postanowiliśmy się przyjrzeć, jakie kierunki były najpopularniejsze w ubiegłym roku. Media i toksykologia sądowa wciąż na topie Rekrutacja na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła się 15 maja i potrwa do 7 lipca. - Jeśli wziąć pod uwagę poprzednie rekrutacje,to spodziewam się, że w czołówce popularności kierunków i w tym roku znajdą się psychologia, chemia i toksykologia sądowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa i oczywiście prawo - dodaje Agata Sałamaj. W ubiegłym roku o miejsce na chemii i toksykologii sądowej ubiegało się 21 osób, tuż za tym kierunkiem uplasowała się psychologia (18,5 osoby na miejsce), komunikacja wizerunkowa (13,5 osoby na miejsce) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (12 osób na miejsce).

Na Politechnice oblężenie informatyków Na Politechnice Wrocławskiej od lat największą popularnością cieszą się kierunki informatyczne. - W ubiegłym roku najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce okazała się informatyka w języku angielskim na Wydziale Informatyki i Zarządzania - tu o jedno miejsce starało się ponad 7 chętnych. Następnie była informatyka na Wydziale Elektroniki – ponad 6 kandydatów - mówi Michał Ciepielski z Działu Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej. - Sporym zainteresowaniem cieszyła się także informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (sześć osób na jedno miejsce) oraz cyberbezpieczeństwo na Wydziale Elektroniki (5,82 na jedno miejsce). Rekrutacja na Politechnice Wrocławskiej potrwa do 8 lipca. Wyjątkiem jest architektura, gdzie kandydaci mogą rejestrować się do 21 czerwca ze względu na egzaminy wstępne z rysunku organizowane 26 i 27 czerwca. Przedstawiciele uczelni nie chcą na razie mówić szczegółowo o tendencjach w tym roku. - Rekrutację rozpoczęliśmy 15 maja, za nami nieco ponad tydzień - mówi Agnieszka Niczewska. - Trudno wyrokować, które kierunki okażą się popularne w tym roku, bo wielu kandydatów zgłasza się dopiero po ogłoszeniu wyników matur. Z tendencji ubiegłorocznych można natomiast wywnioskować, że kierunki związane z przemysłem informatycznym są tu najbardziej w cenie.

Nowy kierunek dla analityków finansowych Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia trwa od 30 kwietnia do 7 lipca. Do tej pory zarejestrowało się ponad pół tysiąca osób. - W nowym roku akademickim 2019/2020 przyjmiemy na studia stacjonarne I i II stopnia (podobnie jak w roku akademickim 2018/2019) 2 532 studentów - mówi Jolanta Nowacka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego. W swojej ofercie UE ma 11 kierunków studiów w języku polskim oraz 4 kierunki w języku angielskim. To: analityka gospodarcza, ekonomia, ekonomia biznesu i finanse (filia w Jeleniej Górze), finanse i rachunkowość, informatyka w biznesie, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość i controlling (nowy kierunek na tej uczelni), zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (filia w Jeleniej Górze), Bachelor of Business Management, Bachelor Studies in Business Informatics, Bachelor Studies in Finance i Bachelor Studies in International Business. - Podobnie jak w roku ubiegłym kandydaci najchętniej wybierają takie kierunki jak finanse i rachunkowość, zarządzanie oraz logistyka - dodaje Jolanta Nowacka. - Dużym zainteresowaniem cieszą się też nowości. Od nowego roku akademickiego 2019/2020 wprowadzamy nowy kierunek rachunkowość i controling. Jego absolwenci otrzymają m.in. wiedzę z zakresu prawa bilansowego oraz podatkowego na poziomie prowadzenia działalności gospodarczej mikro-, małych i średnich podmiotów gospodarczych, umiejętności prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań okresowych, analizy informacji finansowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych. Będą mogli pracować jako specjaliści ds. podatków, konsultanci podatkowi, księgowi/główni księgowi, audytorzy finansowi, specjaliści ds. controllingu, specjaliści ds. sprawozdawczości i analizy finansowej oraz analitycy finansowi.

10 lipca do godziny 17.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym zostaną ustalone pierwsze progi punktowe dla kandydatów zaproszonych do złożenia dokumentów. Jolanta Nowacka podkreśla również, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się studia w języku angielskim. Ich ukończenie pozwala na znalezienie pracy za granicą, a tym samym większe zarobki niż w Polsce. - Bachelor Studies in Finance oraz Master Studies in Finance to studia wyjątkowe z kilku względów. Przede wszystkim w całości odbywają się w języku angielskim, co ułatwia absolwentom podjęcie pracy za granicą, ale daje też przewagę na polskim rynku pracy. Studenci tego programu pochodzą z całego świata, więc w trakcie studiów budują międzynarodowe przyjaźnie i kontakty na całe życie. Program studiów ułatwia uzyskanie prestiżowych, cenionych na całym świecie licencji zawodowych CFA i CIMA. Jest też akredytowany przez ACCA, międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Studenci tego kierunku odnoszą sukcesy w międzynarodowych konkursach branżowych, osiągają też wyższe niż średnia światowa wyniki w egzaminach na kwalifikacje i licencje zawodowe - podsumowuje Nowacka. Oblężenie na studiach lekarskich, dietetycy w cenie Jak co roku oblegane są także studia medyczne. Tu tendencje od lat pozostają te same - największą popularnością cieszą się kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

- Spodziewamy się, że po raz kolejny najwięcej chętnych złoży dokumenty na kierunki lekarsko-dentystyczny i lekarski. Co roku pojawiają rekrutacyjne niespodzianki, dwa lata temu bardzo dużą popularnością cieszyło się pielęgniarstwo, w roku poprzednim więcej osób niż zwykle wybierało analitykę medyczną - mówi Monika Maziak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. - Czy w tym roku, w związku z trendem na zdrowe odżywianie, będzie to dietetyka? A może ratownictwo medyczne, którego studenci mogą skorzystać z pracowni VR, by przygotować się do działania w warunkach katastrofy masowej czy nauczyć współpracy ze śmigłowcem ratowniczym? Całkiem możliwe. Rejestracja na tej uczelni potrwa do 30 września. W ubiegłym roku w rekrutacji na studia Uniwersytetu Medycznego brało udział 10 tysięcy osób. Trend na dietetykę widać też na Uniwersytecie Przyrodniczym. - Od lat najpopularniejsza jest weterynaria, jesteśmy pod tym względem najlepsi w kraju - mówi Paulina Boroń Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji na Uniwersytecie Przyrodniczym. - Wzrasta jednak popularność kierunków związanych z dietetyką, a także zainteresowanie biologią człowieka. Po biologii człowieka można pracować na przykład w laboratorium. Warto dodać, że o ile śmiało po licencjacie można wejść na rynek pracy, to - żeby zostać specjalistą - trzeba ukończyć studia magisterskie. Tak jest na przykład w przypadku dietetyki.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym rekrutacja zakończy się 9 lipca. Wyjątkiem jest technologia i organizacja gastronomii. Tam rekrutacja zakończy się 8 lipca, bo kandydatów czeka jeszcze egzamin wstępny. - To kierunek, w ramach którego studenci będą nabywać praktyk w firmach z branży horeco - dodaje Paulina Boroń-Kacperek.

Brakuje chętnych na lutnię, jest za to nowość: śpiew historyczny Na Akademii Muzycznej tendencje się nie zmieniają. Od lat największą popularnością cieszą się dwa kierunki: instrumentalistyka i wokalistyka. - Na te studia co roku zgłasza się około 4 osób na miejsce. Nie można podać dokładnej liczby, gdyż na naszych studiach wiele zależy od wybranego instrumentu. Na fortepian zgłasza się 6 osób na miejsce, ale na przykład na lutnię w ubiegłym roku nie mieliśmy nikogo - mówi Beata Opala, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Rekrutacja internetowa trwa na tej uczelni do 24 czerwca. Potem, od 17 do 24 czerwca, jej uczestnicy podejdą do egzaminów wstępnych. - Ale do tych też nie może przystąpić każdy. Nie uda się dostać na studia osobom, które znają tylko gamę. Trzeba wykazać się umiejętnościami wykonawstwa muzyki - tłumaczy Opala. Na studiach drugiego stopnia na Akademii Muzycznej mamy nowość: śpiew historyczny.

- Studenci będą uczyć się śpiewu, jaki obowiązywał np. w renesansie. To bardzo wąska specjalizacja - dodaje Opala. Choć zapewne umiejętność takiego rodzaju śpiewu może przydać się na wydarzeniach kulturalnych z muzyką dawną. We Wrocławiu od lat odbywa się festiwal Maj z Muzyką Dawną (najbliższye koncert w ramach tego festiwalu odbędzie się 26 maja w Kolegiacie św. Krzyża, zagra tam zespół Maius Consort). Uniwersytet Wrocławski. Najpopularniejsze kierunki chemia i toksylogia sądowa - 21 osób na miejsce

psychologia - 18,5 osób na miejsce

komunikacja wizerunkowa - 13,5 osób na miejsce

dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 12 osób na miejsce

genetyka - 11,5 osób na miejsce

filologia dalekowschodnia - 10,9 osób na miejsce

italianistyka - 10,8 osób na miejsce

filologia hiszpańska - 9,4 osób na miejsce

filologia angielska - 8,7 osób na miejsce

turystyka - 7 osób na miejsce

biologia człowieka - 7 osób na miejsce

prawo - 6,6 osób na miejsce Politechnika Wrocławska. Najpopularniejsze kierunki informatyka w języku angielskim na Wydziale Informatyki i Zarządzania - 7 osób na miejsce

informatyka na Wydziale Elektroniki – ponad 6 osób na miejsce

informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki - 6 osób na miejsce

cyberbezpieczeństwo na Wydziale Elektroniki - 5,82 osób na miejsce

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Najpopularniejsze kierunki finanse i rachunkowość

zarządzanie

logistyka Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Najpopularniejsze kierunki instrumentalistyka

wokalistyka

jazz i muzyka estradowa Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Najpopularniejsze kierunki lekarsko-dentystyczny - 32 osoby na miejsce

lekarski - 13 osób na miejsce

analityka medyczna - 12 osób na miejsce

farmacja - 8 osób na miejsce

fizjoterapia - 8 osób na miejsce

dietetyka - 7 osób na miejsce

położnictwo - 5 osób na miejsce

pielęgniarstwo - 3 osoby na miejsce

ratownictwo medyczne - 3 osoby na miejsce

zdrowie publiczne - 3 osoby na miejsce Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Najpopularniejsze kierunki, liczba osób na miejsce w roku 2018/2019 weterynaria, limit miejsc: 150; prawie 7 osób na miejsce

Żywienie człowieka i dietetyka, limit miejsc: 90; prawie 6

Biologia człowieka, limit miejsc: 70; prawie 3

Biotechnologia, limit miejsc: 126; ponad 2

Technologia i Organizacja Gastronomii, limit miejsc: 36; ponad 2

Biologia, limit miejsc: 70; ponad 2

Zarządzanie Jakością i Analiza Żywności, limit miejsc: 72; ponad 2

Ekonomia, limit miejsc: 137; ponad 2

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, limit miejsc: 90; ponad 2 osoby na miejsce

Budownictwo, limit miejsc: 126; ponad 2

Geodezja i kartografia, limit miejsc: 136; prawie 2

Gospodarka przestrzenna, limit miejsc: 126; prawie 2

Bezpieczeństwo żywności, limit miejsc: 70; prawie 2

Bioinformatyka, limit miejsc: 60; prawie 2

Inżynieria bezpieczeństwa, limit miejsc: 80; prawie 2

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, limit miejsc: 126; prawie 2

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, limit miejsc: 146; prawie 2

Ochrona Środowiska, limit miejsc: 90; prawie 2

Zootechnika, limit miejsc: 110; prawie 2

Biotechnologia stosowana roślin, limit miejsc: 54; ponad 1

Agrobiznes, limit miejsc: 54; ponad 1

Inżynieria środowiska, limit miejsc: 138; ponad 1

Ogrodnictwo, limit miejsc: 54; ponad 1

Rolnictwo, limit miejsc: 54; ponad 1

Medycyna roślin 54 1

Inżynieria i gospodarka wodna, limit miejsc: 80 Prawie 1

Architektura Krajobrazu, limit miejsc: 90 Prawie 1

Technika Rolnicza i Leśna, limit miejsc: 54 Prawie 1