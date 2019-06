Wrocław. Oto najlepsi kierowcy i motorniczowie w MPK. Zobacz!

Tryumfator wśród kierowców startował do rywalizacji o miano najlepszego już po raz piąty: - Nigdy wcześniej nie udało mi się wejść na podium. A tu pierwsze miejsce! Zaskoczony jestem. Źle mi nie poszło, jednak sądziłem, że będę gdzieś w połowie stawki – mówi Jacek Ruczko.

Zwycięzcą wśród motorniczych został Jakub Kardel, dla którego był to konkursowy debiut: - Nie spodziewałem się, że wygram. Wiedziałem, z kim konkuruję: z doświadczonymi kolegami, wiem jak oni jeżdżą, wiem, jak dobrzy są, dlatego nie sądziłem, że zajmę pierwsze miejsce. Zakładałem, że to będzie tylko przygoda – opowiada najlepszy motorniczy MPK Wrocław.

Zawody mające na celu wyłonienie najlepszych z najlepszych trwały łącznie trzy dni. Obejmowały trudny test teoretyczny z zakresu wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz znajomości obsługi autobusów i tramwajów. Część praktyczna obejmowała m.in. pierwszą pomoc oraz obsługę trudnego pasażera. Każdy konkursowicz musiał także poradzić sobie ze skomplikowanymi zadaniami na placu manewrowym. Wśród nich m.in.: strzał do tarczy, szybki slalom, rzut piłką do kosza przez autobus, jazda do tyłu, tor przeszkód oraz zatrzymania.

Pełna lista laureatów VII edycji Konkursu na Najlepszego Kierowcę i Motorniczego MPK Wrocław ‘19

I miejsca/klasyfikacja indywidualna motorniczych

Jakub

Kardel

II miejsce/ klasyfikacja indywidualna motorniczych

Grzegorz

Dydacki

III miejsce/ klasyfikacja indywidualna motorniczych

Kamil

Torba

I miejsca/klasyfikacja indywidualna kierowców

Jacek

Ruczko