Wrocław. Oto, jak zmienia się Browar Piastowski przy ul. Jedności Narodowej [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Do dyspozycji pierwszych lokatorów będzie 150 mieszkań w budynkach Nowej Beczkowni i Formierni. Pierwszy z nich będzie miał siedem pięter, a drugi cztery. Bloki powstają po lewej stronie browarnianego kompleksu i powoli zbliżają się wysokością do sąsiadujących z nimi budynków z czerwonej cegły. Będę gotowe do marca przyszłego roku. Wjazd do nich poprowadzi od ul. Jedności Narodowej.

Nowe budynki będą nawiązywały wyglądem do kompleksu pozostałych budynków Browaru. Do połowy będą pokryte czerwoną cegłą, a od połowy do dachu będą pomalowane na szaro i biało.

Osiedle rozbudowuje się także od strony Odry. Z ziemi zaczęły już wyrastać budowane od podstaw 7-piętrowe bloki. Renowację przejdą także wszystkie zabytkowe budynki Browaru - butelkownia, leżakownia, warzelnia, stajnia, wozownia, słodownia, wytwórnia kawy, wiatrownia, korkownia, kapslownia). Główną przestrzenią publiczną inwestycji będzie plac wokół budynków będących niegdyś siedzibą dyrekcji Browaru - czyli butelkownią i leżakownią. Tam znajdą się restauracje i kawiarnie. Pomiędzy budynkami poprowadzą trasy spacerowe i rowerowe. Do użytku zostaną oddane także biura, sklepy, a przy samej Odrze organizowane będzie kino letnie. Całe osiedle zajmie blisko 6 hektarów.

Osiedle na terenie Browaru Piastowskiego buduje Archicom, który za nieco ponad 36 mln zł kupił budynki i działkę w 2016 r. Wcześniej teren stał pusty. W 2007 r. obiekt kupiła amerykańska firma Clairmont Global, która planowała stworzyć tam mieszkania i lofty.

Zrzut wody z jeziora Bystrzyckiego koło Świdnicy