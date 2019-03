Wrocław. Oto jak uciekał nożownik, który zabił w Galerii Dominikańskiej [ZOBACZ ZDJĘCIA]

- To nie był zwykły, kuchenny nóż. To był nóż bojowy, taktyczny - mówi świadek ataku nożownika z Galerii Dominikańskiej o narzędziu, którym dokonano zbrodni. Dotarliśmy do pana Marcina - mężczyzny, który widział napad w restauracji Mc Donald's, a potem pomógł policji schwytać nożownika - 29-letniego Turka.

Wspólnie z żoną byliśmy świadkami całego zajścia – opowiada pan Marcin. Byli niedaleko restauracji Mc Donald’s, na poziomie minus 1 Galerii Dominikańskiej, kiedy usłyszeli hałas.

- Zobaczyliśmy dwóch mężczyzn, jeden z nich atakował nożem drugiego. To nie był zwykły nóż kuchenny tylko taki bojowy lub taktyczny. Napastnik zaczął uciekać. Kilku mężczyzn zaczęło go gonić. Pobiegłem za nimi - relacjonuje nasz rozmówca. - Na zewnątrz, napastnik zaczął biec przez skrzyżowanie pod prąd w kierunku Kazimierza Wielkiego. Kiedy zobaczyłem jadący patrol policji, wybiegłem na ulicę i zatrzymałem radiowóz. Poinformowałem policjanta o całej sytuacji, kazał mi wsiąść do radiowozu i na sygnale zaczął jechać w kierunku nożownika - opowiada.