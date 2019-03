Wrocław. Oto 50 nowych autobusów MPK. Przeczytaj, kiedy będziemy mogli nimi jeździć!

Wozy są nowoczesne, niskopodłogowe, klimatyzowane i bardziej ekologiczne.

Kupno tych autobusów jest częścią dużego procesu inwestowania w komunikację miejską i ciągłego jej unowocześniania, aby była coraz lepszą alternatywą dla podróżujących samochodami.

- Transport publiczny we Wrocławiu to dla mnie priorytet na najbliższe lata. Zależy mi na podnoszeniu standardu komunikacji miejskiej. Dlatego też zapowiedziałem szeroki pakiet inwestycyjny. W najbliższych latach miasto planuje przeznaczyć ponad miliard zł na transport publiczny. Chciałbym, aby mieszkańcy Wrocławia byli zadowoleni z komunikacji miejskiej i jeszcze częściej z niej korzystali – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku MPK wydzierżawiło 60 nowych autobusów tej samej marki od konsorcjum EvoBus i Mercedes-Benz Bank/Leasing. MPK informuje, że chwalą je sobie zarówno pasażerowie, jak i kierowcy MPK.

– Autobusy wprowadzają wysoki standard w trzech zasadniczych aspektach: zwiększają bezpieczeństwo, komfort podróży oraz są bardziej ekologiczne – podkreśla Jolanta Szczepańska, prezes MPK Wrocław.

Nowe pojazdy spełniać będą najsurowszą normę spalania Euro 6. Będą wydzielały o 86% mniej cząstek stałych (PM), które odpowiadają za powstawanie szkodliwych dla zdrowia sadz i o 86% mniej tlenków azotu do powietrza, niż starsze autobusy Volvo. Ponadto, po zakupie tych 50 pojazdów, blisko 90 proc. wszystkich autobusów komunikacji miejskiej we Wrocławiu będzie spełniało minimum normę spalania Euro 5. Mercedesy Citaro posiadają tzw. moduł rekuperacyjny, w którym magazynowana jest energia odzyskiwana podczas hamowania, co wpływa na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym mniejsze emisje dwutlenku węgla.

Wartość kontraktu wynosi 97 mln zł. MPK pozyskało dofinansowanie unijne na zakup autobusów w wysokości 54 mln zł w ramach projektu pn. "Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin".

50 nowych autobusów Mercedes-Benz Citaro 2 wyjedzie jesienią tego roku na wrocławskie ulice.