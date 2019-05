Wrocław. Oszustka internetowa wpadła na gorącym uczynku

Policja zatrzymała mężczyznę, który podczas kłótni groził i strzelał z wiatrówki do kolegi

Do zdarzenia doszło w Wołowie. Najpierw między dwoma mężczyznami doszło do kłótni. Gdy zabrakło argumentów słownych, jeden z nich wyciągnął broń i zaczął strzelać do drugiego. Interweniowała policja.