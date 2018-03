(© Materiały prasowe)

W tym roku majówka rozpocznie się ostatniego dnia kwietnia. Wrocław organizuje Światowy Dzień Krasnoludka z Gitarą. Kiedy? Właśnie 30 kwietnia.

Wrocław znany jest z tego, że jest miastem nie tylko mostów, ale i krasnali. Rzeźby krasnoludków wpisały się na stałe we wrocławski krajobraz. A jako że jedną z największych wrocławskich muzycznych imprez jest Gitarowy Rekord Guinnessa, to miasto postanowiło zainicjować obchody Światowego Dnia Krasnoludka z Gitarą (początek 30 kwietnia o godz. 15.00) - specjalnie dla maluchów, które jeszcze nie oswoiły się z tym strunowym instrumentem.



Każdy będzie mógł przebrać się za krasnala (najciekawsze stroje zostaną nagrodzone) i zabrać ze sobą gitarę, banjo, mandolinę, ukulele, a nawet imitującą instrument zabawkę. Podczas imprezy nie zabraknie koncertów, zabaw, gier i warsztatów. Znajdzie się również okazja, by zrobić selfie z Gitarowym Krasnoludkiem, który od ubiegłego roku mieszka we wrocławskim Rynku. Dzieci mogą również pomalować twarz i zrobić gitarę z balonów. Każdy uczestnik, który dołączy do Gitarowej Orkiestry Krasnoludków, otrzyma oficjalny certyfikat krasnoludka z gitarą.



Światowy Dzień Krasnoludka z Gitarą będzie rozgrzewką przed właściwym biciem rekordu Guinnessa we wspólnym graniu "Hey, Joe" Jimiego Hendriksa (impreza zorganizowana zostanie 1 maja o godz. 15.00 na wrocławskim Rynku). Rekord ustanowiony w roku 2016, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, to 7356 gitarzystów. W 2017 roku nie było rekordu.





