Wrocław. Opowieść o tym, jak stałam w kolejce po paszport (LIST CZYTELNICZKI)

Wrocław: Potężne kolejki po paszport

Nawet 4 godziny trzeba czekać w kolejce do okienka w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, by złożyć wniosek o paszport. O zarezerwowaniu wizyty elektronicznie nawet nie ma co marzyć - zajęte są już wszystkie terminy do 23 czerwca.