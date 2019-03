Wrocław. Okradł seniorów, a łup ukrył w... wersalce

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, patrolując podległy rejon służbowy, zauważyli wybitą szybę w uchylonym oknie Klubu Seniora. Na parapecie widniały ślady krwi oraz rozbita szklana butelka po alkoholu. Przez uszkodzone okno dało się zobaczyć porozrzucane rzeczy i ogólny nieład wewnątrz pomieszczenia. Policjanci od razu poinformowali o wszystkim oficera dyżurnego, zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz ruszyli na poszukiwania sprawców.

Po krótkiej chwili funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który miał pocięte dłonie, a w ręku trzymał butelkę alkoholu tej samej marki, co ta zauważona wcześniej przez policjantów na miejscu przestępstwa. Mężczyzna na widok policjantów zaczął nerwowo się zachowywać. Rozglądał się dookoła szukając możliwości szybkiego oddalenia się. Policjanci podejrzewając, że może on być zamieszany w sprawę włamania zatrzymali go. 24-latek nie potrafił wytłumaczyć skąd się wzięły zadrapania na jego dłoniach i co robił wcześniej.

Jak się okazało, jego mieszkanie było nieopodal miejsca włamania, a przed oknem lokalu leżała zniszczona wieża stereo, pochodząca z przestępstwa. 24-latek przyznał wtedy, że to jednak on dostał się w nocy do klubu seniora i skradł znajdujące się wewnątrz rzeczy. Wszystko ukrył następnie w mieszkaniu, zamykając łup w swojej wersalce.

W trakcie dalszych czynności policjanci zatrzymali przebywającego tam drugiego mężczyznę, który okazał się być osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności.

W lokalu w wersalce ukryty był telewizor, gleukometr, leki, okulary i klucze, które jak oświadczył zatrzymany pochodziły z tej właśnie kradzieży.

24-latek w trakcie zatrzymania miał 1,32 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił prosto do aresztu, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu teraz kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KMP we Wrocławiu