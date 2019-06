Wrocław. Ogólnopolskie zawody karate dla dzieci. W tę sobotę w hali Orbita przy ul. Wejherowskiej

Propagowanie zdrowego stylu życia, wspomaganie ogólnego rozwoju oraz sprawności umysłowej i ruchowej dziecka, a także popularyzacja takich wartości jak szacunek, samokontrola, samodyscyplina czy opanowanie – nad tym m.in. czuwa Projekt Mali Wspaniali, mający już pod opieką 16 tysięcy dzieci ze 105 przedszkoli i 15 szkół z Wrocławia oraz okolicy. W najbliższą sobotę przedstawiciele projektu powalczą w XIX Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Tradycyjnym Karate-do (hala Orbita przy ul. Wejherowskiej). O medale, realizację własnych celów i wyjazd do Moskwy.

- Program Mali Wspaniali okazuje się fantastycznym projektem, który promowała m.in. Anna Lewandowska, rozbudzając wśród najmłodszych zainteresowanie sportem i podnosząc sprawność maluchów – zauważa Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miasta Wrocławia. – Najpierw miała miejsce w szkołach promocja dyscyplin z programu imprezy i bardzo się podobała, ponieważ chodziło o dość niszowe i nieodkryte aktywności. A teraz mamy dowód na to, że Światowe Igrzyska Sportowe były potrzebne, bo te dyscypliny do dziś są ochoczo uprawiane. To cenna spuścizna po The World Games 2017. Wyjątkowość projektu polega natomiast na tym, że został zdiagnozowany przez mądre profesorskie głowy – dodaje. O zbawiennym wpływie wplatania sportowych akcentów w zajęcia przedszkolne wie również sporo Paweł Janusz, dyplomowany Instruktor Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, egzaminator oraz sędzia, a wcześniej medalista mistrzostw Polski, Europy i świata. To także pomysłodawca, założyciel i prezes Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice (1996), przedszkola Sportowo-Tanecznego „Tygrysek” (2009) oraz Akademii Fitness i Tańca w Niepołomicach (2008).

- Nasze czterolatki systematycznie bawią się sportem, dzięki czemu zdobywają nawyki ruchowe wykorzystywane później nawet nieświadomie. Nasz czterolatek skacze w dal dalej niż przeciętny rówieśnik z innej placówki i robi mostek na trzech podporach, tzn. na dwóch rękach i jednej nodze. Dzieci ćwiczą karate, a charyzma senseia wzbudza dodatkowe zainteresowanie. Klub prowadzę od 22 lat, a od 10 mamy przedszkole i trzeba podkreślić, że dzieci potrafią ćwiczyć przez siedem dni w tygodniu. Nawet ostatnio, a był to przecież dla nich niezwykle gorący czas, przepełniony aktywnością - z końcówką nauki, zielonymi szkołami czy wcześniej komuniami – zaznacza Paweł Janusz. Głównym celem nie zawsze jest jednak medal. – To fajny dodatek, ale najważniejsze, by realizować swoje cele i przełamywać bariery. Dzieci od małego walczące tylko i wyłącznie o medale szybko się wypalają. W wieku 18 lat, że tak powiem, mają już głowę nieproporcjonalnie większą od pozostałych części ciała. Rozrośnięte ego. I robi się problem. Dlatego trzeba zachować w życiu balans, a przy okazji stopować też rodziców. Teraz przed nami fajna impreza we Wrocławiu, zaplanowana na jeden dzień. Ktoś, kto wystąpi w pięciu konkurencjach, będzie musiał wytrzymać spore obciążenia. Podziwiam kondycję tych dzieci – nie ukrywa Paweł Janusz.

Dodajmy, że walka idzie również o wyselekcjonowanie kadry na VI Puchar Europy Dzieci w Tradycyjnym Karate-do, zaplanowany na październik w Moskwie. - Dzieci będą prezentowały swoje umiejętności na 10 polach walki. Większość z nich przeszła przez Program Mali Wspaniali, a teraz powalczy o wyjazd do Moskwy – podkreśla Włodzimierz Kwieciński, pionier i prekursor karate tradycyjnego w Polsce, który przez 20 lat był uczniem senseia Hidetaki Nishiyamy - założyciela i pierwszego prezesa Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF). Posiada on stopień mistrzowski 8 DAN, nadany w 2015 roku w świątyni Chokokuji Soto Zen w Tokio i jest założycielem oraz prezesem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. To także prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (World Traditional Karate-do Federation, WTKF). - Karate tradycyjne wnosi niezwykle istotny aspekt wychowawczy, ponieważ dzieci rozwijają tak pożądane umiejętności jak samodyscyplina i samodoskonalenie się. To właśnie metody wychowawcze od wieków stosowane w Japonii dały wymierne efekty w postaci szybkiego rozwoju gospodarczego tego kraju po II wojnie światowej. Tajemnicę tego sukcesu zgłębiali badacze z USA oraz Europy i dowiedli, że od 500 lat japońskie dzieci w wieku od piątego do 14. roku życia zdobywają potrzebne umiejętności właśnie dzięki szkole karate – zwraca uwagę Włodzimierz Kwieciński.

XIX Ogólnopolski Puchar Dzieci w Tradycyjnym Karate-do odbędzie się już w sobotę, 15 czerwca, w hali Orbita przy ul. Wejherowskiej. Udział w nim weźmie blisko 1500 dzieci z około 60 klubów w wieku od 6 do 13 lat. O godz. 9.30 ceremonia otwarcia, od godz. 10 do 18 rywalizacja. Organizatorem zawodów jest Klub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie, a patronat nad imprezą objęli: prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, wiceminister sportu Jan Widera oraz Ambasada Japonii w Polsce i Polski Związek Karate Tradycyjnego. W czasie tej edycji imprezy rozegrana zostanie, po raz pierwszy, konkurencja kumite, czyli walki. Gra idzie o zdobycie miejsca w kadrze Polski, lecz nade wszystko liczy się zdrowy styl życia i popularyzacja takich wartości jak szacunek, samokontrola, samodyscyplina, opanowanie.

Dodajmy, że podczas konferencji pokaz karate tradycyjnego dały dzieci objęte programem Mali Wspaniali, występujące pod batutą Pawła Batora, psychologa społecznego, absolwenta wrocławskiej AWF (studia podyplomowe - kierunek Psychosomatyczne Praktyki Jogi), a także instruktora karate tradycyjnego. źródło: materiały prasowe organizatora

polecane: Łukasz Fabiański: Mam nadzieję, że najlepsze przede mną