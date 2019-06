Wrocław. Odbędzie się pokaz fajerwerków na Polach Marsowych, czy nie? Rektor AWF pisze list...

- Potępiam planowany pokaz pirotechniczny na Stadionie Olimpijskim. Mój krytyczny stosunek do imprezy przekazałem władzom uczelni - zakomunikował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, jasno dając do zrozumienia że zrobi wszystko aby nie dopuścić do organizacji we Wrocławiu Międzynarodowych Pokazów Pirotechniki i Laserów, planowanych na ostatnią sobotę czerwca na Polach Marsowych.

Organizator teren na imprezę wynajął od Akademii Wychowania Fizycznego. Reprymenda prezydenta najwyraźniej przestraszyła władze uczelni. Jej rektor, prof. Andrzej Rokita, chce by organizator imprezy zrezygnował z pirotechniki. - Deklaruję, że Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do tego typu sytuacji na terenie kierowanej przeze mnie uczelni - pisze Rokita w wydanym dziś oświadczeniu. Powołuje się na "głos opinii publicznej". Tyle, że ta jest mocno podzielona.

- Nie jest to impreza miejska, a mój krytyczny stosunek do niej i opinie przekazałem władzom uczelni - grzmi prezydent Jacek Sutryk. - Przepisy prawa w Polsce nie dają silnego władztwa prezydentom miast w tym zakresie, a ja muszę działać zgodnie z przepisami prawa. Apeluję do organizatorów o odwołanie pirotechnicznej części pokazu, która niesie niebezpieczny hałas dla zwierząt. Jednocześnie zapewniam, że podejmę wszystkie możliwe działania prawne by do pokazu, w formule zaproponowanej przez organizatora, nie doszło - zakomunikował na Facebooku.