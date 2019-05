Wrocław. Od dzisiaj możesz kupić bilety MPK w nowy sposób. Zobacz, jak

Do tej pory z takiej opcji mogli korzystać wyłącznie ci, którzy oprócz tradycyjnej karty UrbanCard mieli również aplikację telefoniczną UrbanCard. Przez pewien czas funkcjonowała również aplikacja SkyCash, której operatorzy nie mogli się potem porozumieć z Mennicą i Wydziałem Transportu i dopiero od niedawna znów zaczęła działać.

Tymczasem już dzisiaj każdy, bez względu na to, czy posiada kartę UrbanCard, czy też nie, może korzystać z innej aplikacji w telefonie - mPay. To aplikacja, która działa z powodzeniem już w innych miastach, m.in. w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Mając ją w telefonie i wybierając się w podróż do innego zakątka Polski, nie musimy więc martwić się o to, jak i gdzie kupić bilet na pojazdy komunikacji miejskiej.

Jak to działa? Wystarczy uruchomić aplikację w telefonie i z listy miast wybrać Wrocław. Następnie pasażer wybiera jeden z dostępnych biletów i określa metodę płatności. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zakupu kodem PIN, który każdy użytkownik ustala samodzielnie podczas rejestracji w mPay.