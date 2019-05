Wrocław: od czerwca dwa razy więcej rowerów miejskich

- Gdyby zależało nam na zarobku, wówczas wprowadzilibyśmy opłaty już od pierwszej minuty. Naszym celem jest jednak jak największa rotacja - rower miejski ma służyć jak największej liczbie użytkowników do realizacji krótkich przejazdów. W przypadku zniesienia opłat za wypożyczenie można się spodziewać blokowania roweru przez jedną osobę nawet na cały dzień. Do takiego wykorzystania dużo lepiej sprawdza się rower prywatny, a nie publiczny. Dzięki takiemu podejściu każdy rower w ciągu dnia wypożyczany jest średnio ponad 5 razy i liczba przejazdów wykonywanych rowerami wzrasta - mówi.

Rowerów będzie więcej, pojawia się więc pytanie czy konieczne jest dalsze wprowadzanie opłat za korzystanie z nich, skoro i tak każdy użytkownik bez problemu w darmowym czasie 20 minut dojedzie do kolejnej stacji, gdzie będzie mógł rower zwrócić i wypożyczyć kolejny. Daniel Chojnacki odpowiada, że opłaty zostaną utrzymane ze względu na to, że celem projektu jest jak największa rotacja jednośladów.

Z badania natężenia ruchu rowerowego przeprowadzonego w 2016 roku przez Stowarzyszenie Akcja Miasto na zlecenie Urzędu Miasta we Wrocławiu wynika, że wrocławianie masowo przesiadają się na rowery. Przykładowo podczas porannego szczytu, między godziną 7 a 8, przez skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich - Swobodna w 2006 roku przejeżdżało średnio 181 osób, dekadę później już 637. Podobnie sytuacja wygląda w innych badanych miejscach. Na Moście Grunwaldzkim natężenie ruchu rowerzystów zwiększyło się w prezentowanym okresie ponad dwukrotnie, a na skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej i Mostu Uniwersyteckiego ponad trzykrotnie. Magistrat będzie chciał, aby ta tendencja się utrzymała. Teraz z szacunków wynika, że 6% wszystkich podróży odbywa się na jednośladach, ale według polityki miasta wskaźnik ten ma wynosić 15%. Jest więc jeszcze sporo do zrobienia.

- Cały czas inwestujemy w nowe drogi rowerowe i parkingi. Każdego roku budujemy kolejne kilkanaście, a nawet 20 kilometrów tras. Skupiamy się na tym aby połączyć trasy w spójny system. Dodatkowo, modernizujemy te miejsca, gdzie należy podnieść poziom bezpieczeństwa. Zasada, która sprawdza się wszędzie, jest prosta - im więcej rowerzystów, tym jest bezpieczniej. Kierowcy przyzwyczają się do tego, że nie są sami i jeżdżą bardziej uważnie. Między innymi uczą się, że przecinając przejazd rowerowy, muszą się rozejrzeć. Taki odruch wyrabia się własnie poprzez większą liczbę rowerzystów na naszych ulicach - tłumaczy Daniel Chojnacki.

Rowerów będzie sporo, ale nie zawsze da się je wypożyczyć

Pan Michał korzysta z rowerów miejskich od lat. Zauważył jednak, że nowy, wprowadzony od marca tego roku, system nie jest idealny. Według jego relacji, często bywają sytuacje, że pojazdu wypożyczyć nie można, ponieważ pomimo wpisania kodu, zamek się nie odblokowuje. Kolejny opisany przez pana Michała problemem, to wady siodełek. Jeśli ktoś zmieni jego wysokość, by dostosować ją do swojego wzrostu, bywa, że ono podczas jazdy opada do minimalnego poziomu, co może stanowić niebezpieczeństwo.

- W przypadku opadających siodełek problem jest usuwany w ramach naprawy gwarancyjnej. Zgodnie z ustaleniami, wszystkie wadliwe mechanizmy zostaną wymienione do końca miesiąca. Jeśli chodzi o problem z blokadą sprawdzamy każdy ze zgłoszonych przypadków. Warto pamiętać, że aby blokada się otworzyła, obejma nie może dotykać szprychy. Dodatkowo, obok kontaktu z infolinią, informację można zgłaszać także poprzez aplikację WRM - odpowiada Jakub Giza z firmy Nextbike, operatora systemu.