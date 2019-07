Wrocław. Nowy wybieg dla takinów i jeleni Alfreda w ogrodzie zoologicznym. Zobacz zdjęcia!

We wrocławskim ogrodzie mieszka pięć osobników takinów złocistych - Xian, Johnny Woo, Wanju, Zhaoze oraz młoda Shanxi, urodzona u nas w marcu samica. Dorosłe osobniki przyjechały w ramach wymiany hodowlanej na przełomie czerwca i lipca 2017 r. z ogrodów zoologicznych w Liberecu, Dreźnie i Berlinie.

- Specjalnie na ich potrzeby został utworzony wybieg, kilkukrotnie większy od poprzedniego. Obecnie zwierzęta mają nieograniczony dostęp do stawu i możliwość wchodzenia na skałki. Chcemy prowadzić hodowlę takinów, stąd tak duża rozbudowa - mówi Łukasz Karolik, opiekun zwierząt, brygadzista sekcji kopytnych.

Takiny złote (Budorcas taxicolor bedfordi) to gatunek endemiczny chińskich wyżyn w prowincji Shanxi, gdzie można je spotkać do wysokości 4 500 m n.p.m. Należą do największych przedstawicieli kozłowatych, w co dość trudno uwierzyć patrząc na nie. Osiągają do 2,2 m długości ciała przy 1,4 wysokości i masie ciała nawet 350 kg. Zgodnie ze statusem IUCN należą do gatunków „wrażliwych” na wyginięcie. Żerują rano i przed wieczorem. Żywią się pędami, po które mogą sięgać do 3 m wysokości, wspierając przednie nogi na pniu lub przewracając młode drzewka.