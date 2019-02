Wrocław. Nowy, potężny szklany biurowiec we Wrocławiu. Wyższy od niego jest tylko Sky Tower

Budowa biurowca rozpoczęła się w kwietniu 2017 r. Postawiła go warszawska spółka Cavatina. Budynek ma zostać oddany do użytku jeszcze wiosną tego roku.

Szklana wieża ma 15 pięter, na którym pomieści się w sumie ponad 19 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowo-usługowej. Na poziomie -1 przewidziano parking na 377 samochodów, z kolei na parterze będzie restauracja Meeting Point oraz sklep spożywczy. Na trzecim piętrze znajdzie się duży taras. 55-metrowy Carbon Tower będzie drugim najwyższym biurowcem w mieście, zaraz po Sky Tower. Wyróżnia go szklana tafla podwójnej fasady, której montaż dobiega końca.

Jak długo Carbon Tower utrzyma się na drugim miejscu wśród najwyższych wrocławskich biurowców - nie wiadomo. Przerosnąć może go budowany przez i2 Development biurowiec Wielka 27, który powstaje przy skrzyżowani ulic: Powstańców Śląskich i Wielkiej, w miejscu dawnego powiatowego urzędu pracy. Pierwotnie biurowiec miał być gotowy jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Budowlańcy złapali jednak spore opóźnienie. Trzeba było przeprowadzić nowe badania geotechniczne. W budowie podziemnych kondygnacji, a budynek miał mieć ich aż trzy, robotnikom przeszkodziła woda. Prace ruszą najprawdopodobniej dopiero wtedy, gdy zatwierdzony zostanie nowy projekt. Jesienią ubiegłego roku i2 Development wystąpiło z wnioskiem o pozwolenie na budowę na działce budynku biurowo-usługowego z podziemnym parkingiem.

Carbon Tower nie jedyny biurowiec, który powstaje w okolicy ul. Strzegomskiej. Przy ul. Jaworskiej (boczna Strzegomskiej) powstaje biurowiec Cu Office. To tak naprawdę kompleks budynków. Pierwszy jest już gotowy. Drugi dopiero co zaczął wystawać ponad powierzchnię. Budowlańcy prowadzą prace zbrojeniowe na najniższych kondygnacjach. Oba budynki zaoferują 23 tys. mkw powierzchni biurowej. Z kolei na terenie po dawnym Wzgórzu Mikołajskim trwa drugi etap budowy kompleksu Business Garden. Rośnie tam pięć 7-kondygnacyjnych i jeden 15-kondygnacyjny biurowiec. Najwyższy osiągnął już dwie trzecie wysokości.

Na skraju działki, niemal przy samej ul. Legnickiej spółka Vastint Poland należąca do Ikei buduje sześć budynków – jeden 15-kondygnacyjny oraz pięć 7-kondygnacyjnych o łącznej powierzchni 79 tys. mkw.

Zagęszczenie biurowców i uczelni powoduje codzienne problemy z dojazdem i korki. Pracownicy dojeżdżający samochodami stoją długimi minutami na ul. Klecińskiej od skrzyżowania z al. Hallera. Nie lepiej jest na Robotniczej i Strzegomskiej. Zmieni się to do końca tego roku, kiedy to przebudowana zostanie ul. Fabryczna. Dzięki temu kierowcy zyskają wygodny skrót z ul. Robotniczej na Muchobór i Nowy Dwór z pominięciem wiecznie zakorkowanego fragmentu ul. Strzegomskiej.