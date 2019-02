Wrocław. Nowy krasnal będzie podobny do autora kryminałów - Marka Krajewskiego

"Za jakiś czas miłośnicy „nadodrzańskich skrzatów”, którzy jednocześnie lubią moje powieści, będą mogli wśród odnaleźć również krasnala Ebiego w pewnym miejscu Wrocławia (niedługo napiszę, gdzie on będzie). Inicjatorką powołania krasnala do życia była przewodniczka wrocławska Małgorzata Urlich-Kornacka ze Stowarzyszenia Podróżników TUiTAM, a wykonała go – artystka Beata Zwolańska-Hołod. Figurka (ważąca dobre 10kg) została zaprezentowana (…) we wrocławskim Art Hotelu po moim spotkaniu autorskim. Ebi miał być podobny do mnie i tak chyba jest. Mamy wiele wspólnego: przede wszystkim zadarty nos, zrośnięte brwi i wypucowane buty."

Jak myślicie, gdzie powinien stanąć nowy krasnal?