Wrocław. Nowoczesny oddział dla pacjentów onkologicznych z Dolnego Śląska

Jakie ma to praktyczne znaczenie dla dolnośląskich pacjentów? Wbrew utartym opiniom kluczowe nie jest w tym przypadku krótsze oczekiwanie na leczenie: - To są rzadkie nowotwory i do tej pory nie spotkaliśmy się z dłuższą kolejką. Wszyscy pacjenci po konsylium są przyjmowani nawet w ciągu tygodnia, maksymalnie w dwa tygodnie – wyjaśniał szef Oddziału Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków dr Marcin Ziętek.

Oczywiście, eksperci nie pozostawiają wątpliwości – ogromne znaczenie ma zawsze edukacja, profilaktyka i wczesne diagnozowanie nowotworów, ale na samym oddziale bezpośrednio na poprawę stanu pacjentów i ich przeżycie wpływać będzie także leczenie skojarzone, czyli prowadzone więcej niż jedną z dostępnych metod leczenia onkologicznego. Siłą nowo powstałego oddziału jest zespół specjalistów: czterech chirurgów onkologów, trzech onkologów klinicznych, dwóch radioterapeutów, dwóch patomorfologów, radiolog, rehabilitant, specjalista chirurgii ogólnej, dwadzieścia jeden pielęgniarek, koordynatorka procesu leczenia onkologicznego, dwie sekretarki medyczne i dziewięć salowych.

Wyposażenie liczącego 24 łóżka oddziału stanowi m.in. drugi w Polsce aparat do elektrochemioterapii służący do leczenia nieoperacyjnych przerzutów do skóry u chorych na czerniaka i raka piersi.

Podczas otwarcia przekazano sprezentowany przez arcybiskupa Józefa Kupnego dermatoskop. Dr Ziętek podkreślał, że w pracy onkologa zajmującego się nowotworami skóry to najtańsze i najprostsze urządzenie jest tak podstawowe, jak kiedyś w pracy lekarza był stetoskop. – Te czerniaki, które możemy rozpoznać tylko dzięki darmatoskopowi, to są bardzo wczesne, przedinwazyjne często formy. Tutaj leczenie chirurgiczne jest najskuteczniejszą metodą, która może całkowicie wyleczyć pacjenta. Ten sam pacjent, z tym samym czerniakiem, który zgłosi się albo później, albo nie będzie rozpoznany, niestety jest skazany na krótkie przeżycie. Pacjenci często z tego powodu umierają – podkreślał Ziętek i dodawał, że konieczne jest stworzenie sieci drobnych ośrodków, w których właśnie dzięki dermatoskopowi będą jak najwcześniej rozpoznawane nowotwory skóry.

W roku 2018 czerniaka wykryto u 280 mieszkańców Dolnego Śląska. 156 z nich trafiło na konsylium na Hirszfelda. Założeniem medyków jest całkowite scentralizowanie leczenia czerniaków i mięsaków w nowym oddziale. Przewidywane jest wykonywanie ok. 500 operacji i 1 800 zabiegów ambulatoryjnych rocznie.

Utworzenie nowej jednostki kosztowało prawie 1,3 mln zł. Pieniądze pochodziły z ministerstwa i z Unii Europejskiej, a w wykończenie i umeblowanie zaangażowała się gmina Długołęka.