Wrocław. Nowoczesny budynek przy Legnickiej. Życie jak w Big Brotherze [ZDJĘCIA]

Pixel House to budynek częściowo już zamieszkany, reszta powstaje między ulicami Białowieską i Niedźwiedzią. Deweloper WPBM "Mój Dom" kupił działkę pod tę inwestycję w październiku 2013 roku za 13 mln zł. Na oficjalnej stronie dewelopera czytamy: „Duży nacisk położono na kompozycję fasady od strony ulicy Legnickiej. Jej podwójna szklana tafla, przedzielona zielonymi oranżeriami, pełnić będzie funkcję izolacji akustycznej. Do atutów inwestycji należą m.in. unikalna architektura budynku, doskonała lokalizacja i dobrze rozwinięta infrastruktura tej części miasta.”

Być może lokalizacja i izolacja akustyczna są bez zarzutu, problemem jednak są balkony. Oprócz tego, że bardziej przypominają oranżerie (nie da się ich w całości otworzyć, jedynie uchylić okienka, znajdujące się w górnej części), to w dodatku wszystko co znajduje się na balkonie jest widoczne dla wszystkich, którzy przechodzą i przejeżdżają ul. Legnicką.

– To wygląda jak jedno wielkie akwarium. Nie chciałabym mieć takiego balkonu, wszystko jest na widoku. Do tego za blisko ulicy, zero intymności – mówi Pani Monika, jedna z przechodniów.

Na przeszklonych balkonach mieszkańcy trzymają m. in. rowery, suszarki z praniem, deski do prasowania, rzeczy potrzebne do remontu, kartony i wiele innych rzeczy. Widzą to zarówno przechodnie, jak i kierowcy w korku czy pasażerowie tramwajów.

– Nie wiem jak to wygląda w środku, więc trudno ocenić jak rzeczywiście to funkcjonuje. Dla mnie problemem nawet nie byłoby to, że wszystko jest widoczne, tylko to, że nie można przewietrzyć dobrze mieszkania czy wyjść na papierosa lub wypić na balkonie kawy – mówi Artur Macyszyn, jeden z przechodniów.

Większość przechodniów jest zdziwiona widokiem bloku. Taka innowacja nie wszystkim przypadła do gustu, w większości są to negatywne opinie: „widać tam tylko bałagan”, „za blisko ulicy te balkony”. Czy jednak ma to duży wpływ na to jak mieszka się w tym budynku? Pixel House to 9 kondygnacyjny blok. Pierwszy etap budowy (z trzech) zakończył się w 2017 roku i pierwsi mieszkańcy już się wprowadzili.

– Mieszkanie samo w sobie jest w porządku. Rzeczywiście wolałabym inny balkon, bardziej otwarty. Nie przeszkadza mi, że jest blisko ulicy, czy, że wszystkie moje rzeczy są widoczne dla innych. Wychodzę z założenia, że ludzie nie zadzierają do góry głów i nie przyglądają się specjalnie, co się dzieje na balkonach – mówi Natalia Larysz, mieszkanka Pixel House. – Z balkonu jestem średnio zadowolona. Na pewno jest bardzo funkcjonalny podczas zimy, można tam wywiesić pranie i niczym się nie martwić, to jest duży plus. Problem jednak robi się latem, ponieważ jest tam wtedy bardzo gorąco i duszno, a otworzyć można jedynie okno, a nie cały balkon.

Obecnie budowana jest trzecia część budynku z lokalami usługowymi na parterze. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku. W sumie w całym Pixel House ma być 650 mieszkań. Na parterze budynku powstanie pasaż z lokalami usługowymi oraz windy docierające do trzech poziomów garaży. Na drugiej kondygnacji nadziemnej zaprojektowano garaż wielostanowiskowy oraz miejsca dla rowerów, a na kondygnacjach od 3 do 9 - mieszkania.

ZOBACZ TAKŻE: