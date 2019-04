Wrocław. Nowe osiedle przy ul. Grabiszyńskiej. Zobacz, jak wygląda "Kwadrat"

Na sąsiedniej działce mieści się Login City – osiedle zaprojektowane również przez AP Szczepaniak. Wyzwanie, z którym musieli zmierzyć się architekci, było niemałe: z jednej strony potrzebowali wyraźnie zróżnicować graniczące ze sobą dwie inwestycje, budowane przez różnych deweloperów, z drugiej zaś zaprojektować je tak, aby tworzyły całość zabudowy kwartalnej z poszanowaniem dla istniejącej już tkanki miejskiej. Tuż obok Kwadratu mieści się też Centrum Historii Zajezdnia.

– Aby bryła korespondowała z otoczeniem, w którym się znajduje, zdecydowaliśmy się na zastosowanie na elewacji ceramicznych, szkliwionych płytek klinkierowych, które nawiązują do industrialnego charakteru Zajezdni oraz budynków mieszkalnych w najbliższym sąsiedztwie. Z drugiej strony chcieliśmy podkreślić specyfikę tego obszaru. Okolica inwestycji jest popularną i dynamicznie rozwijającą się częścią Wrocławia – tłumaczy architektka Agnieszka Szczepaniak. – Wobec tego postawiliśmy na monochromatyzm. Czarno-biała elewacja, elementy stali i szkła dodały budynkowi nowoczesnego wyglądu. Zastosowanie podobnych materiałów w obu inwestycjach nadało im jednolity charakter, a zróżnicowanie bryłowe i elewacyjne – wyróżniło Kwadrat.

Zaciszne części wspólne

Tereny ulicy Grabiszyńskiej cieszą się dziś dużym zainteresowaniem – szczególnie wśród tych, którzy poszukują mieszkania w pobliżu centrum, bowiem znajduje się jedyne 3 km od Rynku. – Umiejscowienie inwestycji przy jednej z głównych arterii Wrocławia zrodziło potrzebę wydzielenia przestrzeni wspólnych, które byłyby odgrodzone od ulicy. Kwadrat kontynuuje kwartalną zabudowę wraz z sąsiadującym Login City. W ten sposób powstało przestronne, ale intymne patio dla mieszkańców, które zostanie domknięte przez bryłę drugiego etapu, znajdującego się przy ulicy Inżynierskiej – opowiada architektka.

Kluczowe są części wspólne

Osiedle zostało zaprojektowane tak, aby jak najlepiej spełnić aktualne oczekiwania nabywców. Przejawia się to chociażby w układach i metrażach lokali – nierzadko zbudowanych na planie kwadratu, co daje mieszkańcom największe możliwości aranżacyjne. W Kwadracie powierzchnie sięgają od 17 mkw. do nawet 128 mkw.

– Tak szeroki przekrój to odpowiedź na zmieniający się styl życia, ale również zapisy planu miejscowego dla tego terenu, ograniczające liczbę kondygnacji mieszkalnych do czterech. Ludzie coraz częściej spędzają czas poza domem: spożywają posiłki w restauracjach, uprawiają sport na siłowniach, spotykają się ze znajomymi, a mieszkania przejęły głównie rolę sypialni. Nie gromadzą wielu rzeczy, stąd nie potrzebują dużej przestrzeni i chętnie poszukują mikroapartamentów, które zaspokajają ich potrzeby. To głównie pracujący single i studenci, którzy rozpoczynają swoje życie w nowym mieście. Z drugiej strony wciąż mamy też osoby zainteresowane tradycyjnymi, dużymi mieszkaniami – nierzadko to rodziny, którym zależy na życiu blisko centrum. W tym projekcie nie chcieliśmy ograniczać się do jednej grupy, wierząc w to, że dobrze zaprojektowane części wspólne mogą sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich więzi – mówi Agnieszka Szczepaniak.

Z wykorzystaniem najnowszych technologii

Tym, co idzie za zmieniającym się społeczeństwem, są też zupełnie nowe potrzeby związane z modelem zamieszkania. To właśnie dlatego w Kwadracie, oprócz dominujących lokali o funkcji mieszkalnej, znalazły się też takie, które pełnią funkcję hotelowo-apartamentową oraz usługową. Budynek uzupełniają nowoczesne rozwiązania technologiczne: system otwierania drzwi kartą typu „hands free”, wideodomofony czy najwyższej klasy drzwi antywłamaniowe.

źródło: materiały prasowe