Wrocław. Nowe mieszkania powstają na Jagodnie. Zobacz gdzie i jakie!

Inwestycja będzie realizowana w 3 etapach, a klucze do pierwszych lokali trafią do rąk właścicieli do końca września 2020 roku.

Vantage Development za sprawą swojego projektu Buforowa 89 dołącza do grona deweloperów, którzy przyczynią się do dalszego rozwoju południowej części Wrocławia.

Pierwszy etap inwestycji obejmował będzie budowę 121 lokali w dwóch 5-kondygnacyjnych budynkach. Metraże wahają od 30 do 84 mkw. Niektóre lokale będą posiadać balkony, tarasy, a nawet prywatne ogródki wyłożone deską kompozytową. Do dyspozycji mieszkańców będą również komórki lokatorskie, pomieszczenia na rowery oraz parking podziemny i liczne naziemne miejsca postojowe.

- Zadbaliśmy o to, aby inwestycja przy Buforowej 89 była maksymalnie komfortowa dla naszych klientów. Wszystkie projekty lokali, nawet tych najmniejszych, umożliwiają ich swobodną aranżację, tak by mieszkanie mogło pełnić wiele różnych funkcji. Znajdzie się tu miejsce na przytulną, oddzielną sypialnię, garderobę i taras, idealny do letniego relaksu – mówi Alicja Czajer-Puchalska, kierownik sekcji sprzedaży.

Projektanci gwarantują aranżację przestrzeni między budynkami. Chcą stworzyć strefę wypoczynku dla mieszkańców z ławkami i placem zabaw dla dzieci, a także z dużą ilością terenów zielonych.

Deweloper zapewnia, że Buforowa 89 to nie tylko mieszkania, ale także liczne sklepy, apteki, punkty usługowe czy restauracje. Na razie znany jest tylko czas realizacji pierwszego etapu, który ma zostać sfinalizowany do końca września 2020 roku.