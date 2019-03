Wrocław. Nowe fakty w sprawie potrącenia kobiety przez radiowóz. Winna policja, czy ofiara wypadku?

Tymczasem jeden ze świadków przesłał nam film, z którego jasno wynika że gdy doszło do wypadku piesi mieli zielone światło, a policyjny radiowóz wjechał na skrzyżowanie na świetle czerwonym. Miał wprawdzie włączone sygnały, ale - zgodnie z kodeksem drogowym - to policjanci powinni w takiej sytuacji zachować szczególną ostrożność. Na nagraniu nie słychać też, by radiowóz miał włączone sygnały dźwiękowe. A tylko pod tym warunkiem jego kierowcy wolno wjechać na skrzyżowanie.

- To policjanci spowodowali wypadek na ulicy Legnickiej, w którym we wtorek wieczorem ranna została dwudziestoletnia kobieta przechodząca przez przejście dla pieszych - twierdzi jeden ze świadków. I pokazuje dowód: film, z którego wynika że kobieta weszła na przejście dla pieszych na zielonym świetle. Nie na czerwonym - jak twierdziła policja.

Film nagrał samochodowym rejestratorem jeden z przejeżdżających tamtędy kierowców. - Pojawiły się informacje, iż dziewczyna mogła zapatrzeć się w telefon, czy że wybiegła na czerwonym świetle. To nie jest prawda - pisze nasz Czytelnik. - Radiowóz zaraz po zapaleniu się światła czerwonego dla aut jadących ul. Legnicką włączył sygnał świetlny, ale bez sygnału dźwiękowego. Z tego co się orientuję, policja musi zgłosić fakt włączenia sygnału świetlnego i dźwiękowego do centrali. Jeżeli wczoraj nie zostało odnotowane żadnego zgłoszenie ze strony tego radiowozu, to jestem w 100 procentach przekonany, że policjanci złamali prawo poprzez włączenie sygnału świetlnego na potrzeby przejazdu na czerwonym świetle, po czym na pasach i na zielonym świetle dla pieszych, potrącili prawidłowo przechodzącą przez jezdnie dziewczynę - dodaje.

Nadkomisarz Krzysztof Zaporowski mówi nam dziś, że postępowanie wyjaśniające wciąż jest w toku. Nie został jeszcze wskazany sprawca tego wypadku.