Wrocław. Nowe chodniki na Swojczyckiej i Ludowej. Zobacz szczegóły!

Kilkaset metrów chodnika będzie wybudowanych na ulicach Swojczyckiej i Ludowej. Chodnik i jednokierunkowa ścieżka rowerowa powstanie po południowej stronie Swojczyckiej od nru 99 do 119a. Obecnie jest tam wydeptana ścieżka między jezdnią a rowem. Po drugiej stronie ulicy, do skrzyżowania z Ludową, będzie chodnik. Z nowych chodników po obu stronach ulicy będą mogli cieszyć się przechodzący Ludową do Miłoszyckiej. Obecnie, obok brukowanej jezdni, dla pieszych są klepiska zamieniające się w deszczowe dni w błoto. Nowo budowane chodniki będą miały od 2 do 3 m szerokości, droga rowerowa 1,5 m. Ciągi piesze będą z płyt lub kostek betonowych, a ścieżka dla rowerzystów z asfaltu.

W ramach inwestycji wybudowane będą także oświetlone przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Swojczyckiej i Ludowej oraz na Ludowej i postawione dwie latarnie drogowe. Przeprofilowany też będzie rów ciągnący się wzdłuż Swojczyckiej. W trakcie prac wykonawca zrobi wycinkę zieleni, m.in. zniknie jesion rosnący w okolicy posesji nr 114. W zamian za usunięte rośliny będą przeprowadzone nasadzenia – np. kierowców przed parkowaniem na terenach zielonych mają powstrzymać róże okrywowe odmiany Short Track.

W imieniu Gminy Wrocław przetarg ogłosiły Wrocławskie Inwestycje. Jego wynik poznamy 14 maja. Przedsiębiorstwo, które wygra postępowanie, będzie miało 4 miesiące na wybudowanie chodników.