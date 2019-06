Wrocław. „Non est finis” - gwiazdy w hołdzie Romanowi Kołakowskiemu

- Ten koncert jest odpowiedzią na wiadomości i telefony samych artystów. Po śmierci Romka dużo osób, które dzwoniły z kondolencjami, mówiło: "Stało się to, co się stało. Jest strasznie smutno, ale kiedy gramy koncert ku jego pamięci? - mówi o genezie wydarzenia Agata Klimczak-Kołakowska, wdowa po Romanie Kołakowskim.

W repertuarze na pewno znajdą się choćby "Przekleństwo Millhaven", które zaśpiewa Katarzyna Groniec czy "Pożegnanie" w wykonaniu Piotra Roguckiego. - Obiecałam im, że zorganizuję koncert, podczas którego będą mogli zaśpiewać piosenki, które Romek dla nich napisał – przyznaje organizatorka.

Recital będzie znakomitą okazją do zainaugurowania funkcjonowania fundacji im. Romana Kołakowskiego Non est finis, której celem jest dbanie o dorobek artysty.

- Powołaliśmy fundację, by rozpowszechnić i zdigitalizować spuściznę po nim - teksty, muzykę, przedstawienia, opery. Jest tego od groma i zależy nam, by te dzieła mogły dalej żyć. Chcemy także kontynuować to, czym Roman zajmował się w Teatrze Piosenki - edukować, wspierać młodych artystów. Będziemy organizowali warsztaty Teatru Piosenki, być może uda nam się kontynuować także warsztaty poezji czynnej, których Roman był dyrektorem artystycznym - wyjaśnia Agata Klimczak-Kołakowska, dodając: - Ludzie, z którymi pracował Roman, nadal tutaj są i chcą kontynuować jego dzieło.