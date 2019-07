Wrocław. Nieznane dotąd listy Rafała Wojaczka dołączyły do kolekcji Ossolineum

Podpisania aktu notarialnego przekazania autografów Rafała Wojaczka, wśród których są listy do matki poety – Elżbiety oraz do jego powierniczki już od lat szkolnych – Stefanii Cisek, dokonali (w obecności notariusza) prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i dyrektor Ossolineum Adolf Juzwenko. Miasto odkupiło zbiór listów za ok. 41 tys. zł właśnie od Stefanii Cisek (37 listów) oraz od córki Rafała Wojaczka – Dagmary Janus (22 listy).

Wrocławski Dom Literatury planuje wydać zbiór listów Rafał Wojaczka.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym, również staraniem miasta, udało się zakupić i przekazać Ossolineum bardzo poważny fragment archiwum rodzinnego Henryka Sienkiewicza.

O poecie:

Rafał Wojaczek urodził się w 1945 r. w Mikołowie na Śląsku. Tam ukończył też szkołę podstawową i rozpoczął edukację w średniej, którą kontynuował potem w Katowicach, aby zdać maturę w Kędzierzynie.

W 1963 r. rozpoczął studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przerwał je jednak na pierwszym roku i przeniósł się do Wrocławia.