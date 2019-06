Wrocław. Nie żyje Zbigniew Horbowy, światowej sławy artysta

"Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Zbigniewa Horbowego Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w latach 1999-2005, odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odeszła od nas wybitna postać: IKONA POLSKIEGO SZKŁA, znakomity projektant, reformator polskiego wzornictwa szkła, współpracujący z Hutą Szkła „Sudety” oraz Hutą Szkła Artystycznego „Barbara”, twórca Pracowni Szkła Artystycznego „INCO” we Wrocławiu Człowiek obdarzony niezwykłą osobowością, charyzmą, znakomitym talentem i wyjątkowym poczuciem humoru. Wychowawca i mentor wielu pokoleń artystów. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia Rektor i Senat oraz pracownicy i studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu" - taki wpis pojawił się na stronie internetowej wrocławskiej ASP.

Nie żyje Zbigniew Horbowy, były rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Profesor zmarł w poniedziałek 17 czerwca w Polanicy-Zdroju, gdzie ostatnio mieszkał. Miał 84 lata. Zbigniew Horbowy był artystą-plastykiem zajmujący się wzornictwem przemysłowym, szkłem unikatowym i użytkowym, profesorem na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz rektorem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Sprawował tę funkcję w latach 1999-2005. Był uważany za czołowego polskiego projektanta szkła użytkowego i twórcę własnej szkoły wzorniczej, związany z Dolnym Śląskiem.