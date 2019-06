Wrocław. Nie wszędzie będzie odkomarzanie. Zobacz, czy jesteś szczęściarzem...

Od maja miała być prowadzona akcja odkomarzania Wrocławia. Zwalczanie komarów było planowane na obszarze 2420 hektarów. Miasto znalazło wykonawców na dwa obszary o łącznej powierzchni 540 hektarów. Oferty na prawie 2000 hektarów zostały przez urzędników odrzucone z różnych przyczyn.

Odkomarzanie miało ruszyć od maja i być powtarzane do października. Już wiadomo, że zaplanowanego harmonogramu nie uda się zrealizować. Do tej pory nie ma samolotu do przeprowadzania oprysków. Na to zadanie przetarg ma być powtórzony. Monika Kaliwoda z Wydziału Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że podstawowym zadaniem programu kontroli komarów jest obserwacja. W zwalczaniu komarów miasto liczy przede wszystkim na naturę – zarybione zbiorniki wodne są zdaniem Kaliwody skuteczną bronią – oraz na ludzi, którzy powinni zakrywać np. firanką czy moskitierą zbiorniki na wodę na działkach i ogrodach.