Wrocław. Nie tylko zakupy. Wrocławianie tłumnie przyszli do galerii handlowej na... spektakl teatralny

Tysiąc osób rozsiadło się wygodnie na leżakach i obejrzało w weekend dwa przedstawienia teatralne na placu pod Magnolia Park.

W sobotę wrocławianie zobaczyli elektryzujący kabaret muzyczny pt. „Latarnik” na podstawie twórczości Henryka Sienkiewicza, a w niedzielę „Sztuczki” w konwencji komedii dell’arte. „Teatr na leżakach” to cykl darmowych, rodzinnych przedstawień pod gołym niebem, który zwykle cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Widzów przyciąga nie tylko oryginalny repertuar i wartość artystyczna występów, ale także niezobowiązująca forma i rodzinna atmosfera podczas wydarzenia. Tak też było we Wrocławiu, dokąd Teatr Pijana Sypialnia dotarł po raz pierwszy.

- Poczuliśmy się jak na letnim teatralnym festiwalu. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Tańczący i śpiewający aktorzy stworzyli wspaniałe widowiska – opowiada Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park. – Rzadko zdarza się możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego z perspektywy leżaka, w luźnym, letnim stroju. Projekt taki jak „Teatr na leżakach” pokazuje, że we Wrocławiu jest miejsce na podobne inicjatywy.

Bardzo zadowolony z pierwszej wizyty we Wrocławiu jest Sławomir Narloch, dyrektor Teatru Pijana Sypialnia. – Zawsze staramy się podać sztukę w przystępnej formie, z dużą dozą poczucia humoru i pozytywnej energii. Nasze spektakle zostały odebrane przez wrocławską publiczną lepiej niż mogliśmy to sobie wymarzyć. Z chęcią tu wrócimy z kolejnymi spektaklami – przyznaje Sławomir Narloch.