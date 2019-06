Wrocław. Nie będzie porządku z parkowaniem w trakcie meczu? Mieszkańcy zablokują przejazd

Chociaż zarówno przyczyna, jak i rozwiązanie znane są wszystkim stronom sporu, wciąż zastanawiają się nad problemem. Pomysł rady osiedla Zalesie, Zacisze, Szczytniki na rozwiązanie kwestii aut blokujących uliczki, wjazdy i bramy posesji został odrzucony na kolegium prezydenta. Zarząd osiedla proponował, żeby podczas odbywających się na Wielkiej Wyspie imprez masowych znajdujące się tam parkingi były darmowe.

- Nie ma możliwości zapewnienia takiej ilości darmowych miejsc parkingowych na Wielkiej Wyspie. Stworzenie nieodpłatnych miejsc postojowych, które i tak nie byłyby wystarczające, aby zaspokoić popyt, paradoksalnie tylko pogorszyłby sytuację. Mieszkańcy licząc na darmowe miejsca parkingowe, jeszcze chętniej decydowaliby się na samochód, licząc na to, że uda im się zaparkować – wyjaśnia Klaudia Piątek z urzędu miasta.

Za darmo dla wszystkich albo całkowity zakaz

Przewodniczący zarządu rady osiedla Krzysztof Zalewski ma rozwiązanie pośrednie. Uważa, że WTS Sparta Wrocław mogłaby podnieść ceny biletów na zawody w zamian za udostępnienie bezpłatnie wjazdu na parking na Polach Marsowych: - Sparta płaci za wynajęcie pól, żeby auta tam wjechały, a samochody nie wjeżdżają, bo są koszty, rozliczanie, wydawanie biletów, wjazd i wyjazd trwają tyle, że ludzie stają na całym osiedlu – przekonuje.

Jednak zdaniem Adriana Skubisa ze Sparty problem nie tkwi w konieczności zapłacenia 6 zł za parking: - Kibice szukają dogodnych miejsc do parkowania na uliczkach przyległych do kompleksu Stadion Olimpijski, by jak najszybciej dotrzeć do domu po zawodach. Nie mamy na to wpływu. Inną ważną kwestią jest np. to, że nie możemy komuś narzucić, w jaki sposób dotrze na mecz.